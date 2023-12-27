Наступает новый "сезон" паники в связи с президентством Трампа. И на это есть веская причина: Дональд Трамп может быть переизбран в 2024 году, несмотря на беспрецедентный год, когда бывшему президенту были предъявлены уголовные обвинения в трех разных юрисдикциях, он проиграл гражданский иск о клевете и проигрывает гражданский иск о мошенничестве против своей компании.

Критики обеспокоены тем, что, если он вернет себе президентский кабинет, то многие границы будут стерты - человек, который дважды пережил импичмент в свой первый срок, будет безудержным в своих будущих усилиях по разрушению демократии. Однако представление о Трампе как о Левиафане, преодолевающем все конституционные ограничения, является обманчивой фантазией, которую, вероятно, разделяют его недоброжелатели и некоторые из его самых преданных сторонников.

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И даже не нужно спекулировать на тему того, что Трамп будет делать во время второго срока. Первый срок Трампа во многом говорит об этом. Эти четыре года также показывают сильные и слабые стороны конституционной структуры США. В совокупности эти уроки дают план борьбы за сохранение Конституции во время второго президентства Трампа.

Можно вспомнить некоторые вещи, которые Трамп хотел бы сделать в свой первый срок, но не смог - запретить мусульманам въезд в США, построить пограничную стену без разрешения Конгресса, изменить анкеты переписи населения, чтобы запугать выходцев из Латинской Америки.

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Во всех этих случаях усилия Трампа, часто принимавшие форму указов, встречали мощное юридическое сопротивление. После того, как Верховный суд, приняв катастрофическое решение председателя Верховного суда Джона Робертса, попытался достичь своего рода компромисса по запрету на поездки мусульман, большинство резко выступило против Трампа, нанося ему поражение за поражением.

Вывод заключается в том, что судебная система представляет собой сильнейший оплот против попыток Трампа нарушить конституционные правила. Если будущий президент Трамп снова будет действовать в нарушение четкого юридического прецедента, можно ожидать, что суды будут придерживаться своей линии.

Да, Трамп назначил многих судей низшей инстанции и трех судей Верховного суда. Но, как мы видели, когда Трамп обратился в суд за помощью в отмене выборов 2020 года, эти судьи, многие из которых были выбраны консервативным Обществом федералистов, предпочли верховенство закона лояльности Трампу. Во время второго срока Трамп может попытаться назначить некомпетентных судей. Если это произойдет, то задачей юридического сообщества, как консерваторов, так и либералов, будет блокирование решений таких судей.

Большего успеха Трамп добился в подрыве конституционных норм, которые долгое время поддерживали устойчивость государственного "корабля" и с трудом завоеванную традицию сохранять работу Федерального бюро расследований и Министерства юстиции независимой от партийной политики. Трамп добился больших успехов в убеждении значительной части общественности в том, что федеральные правоохранительные органы являются и должны быть партийными.

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Генеральный прокурор Меррик Гарланд изо всех сил старался обратить вспять ущерб, нанесенный демократии. Но эта задача осложнилась почти до невозможности из-за моральной необходимости предъявить Трампу уголовное обвинение за его действия 6 января 2021 года.

Кажется очевидным, что Трамп, если его изберут снова, попытается превратить ФБР и Министерство юстиции в свои личные вотчины. Суды мало что смогут сделать, чтобы остановить это, а Конституция США отдаст функции прокуратуры исполнительной власти.

Поэтому борьба с политизацией Министерства юстиции должна стать одной из центральных задач тех, кто хочет помешать Трампу обрушить демократию. Это означает привлечение внимания к проблеме, создание постоянных расследований в Палате представителей и Сенате для надзора за решениями, а также делегитимацию власти Трампа, когда это возможно.

Не менее важным, а может быть и даже более важным, является сохранение приверженности военных выполнять все законные приказы, а не незаконные. Когда дойдет до критической ситуации, как это произошло 6 января, Трамп захочет, чтобы его поддержали военные. Так получилось, что тогда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сопротивлялся давлению Трампа, но пока нет никаких гарантий, что любой будущий председатель будет делать то же самое и с большей прозрачностью для общественности.

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Решение состоит в том, чтобы научить и переобучить военных всех уровней тому, что принцип гражданского контроля заключается в подчинении Конституции, а не президенту. Приказ, изданный без юридических полномочий, вообще не является приказом. А окончательным судьей конституционности приказов является Верховный суд. От самых высокопоставленных уровней до самых младших — военные должны четко знать, как реагировать, если Трамп или любой будущий президент прикажет применить силу во внутренних, гражданских ситуациях.

Первое президентство Трампа стало стресс-тестом для демократии. Однако демократия выдержала испытание, показав, впрочем, определенные слабости. Поэтому, по мнению политиков, следует использовать эту информацию для подготовки, а не для паники ввиду будущего президентства Трампа.

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Мнение представлено профессором права Гарвардского университета Ноем Фельдманом.