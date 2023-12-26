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Беспилотная подлодка Orca ВМС США создана для борьбы с дронами и не только

Сверхбольшой беспилотный подводный аппарат с дизель-электрическим спроектирован так, чтобы месяцами оставаться в море.
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Компания Boeing поставила ВМС США первую гигантскую роботизированную подводную лодку, что ознаменовало кардинальные изменения в том, как американские подводные военные миссии будут проводиться в будущем.

В докладе говорится, что сверхбольшой беспилотный подводный аппарат с дизель-электрическим двигателем (XLUUV), созданный на базе Boeing Echo Voyager и известный как Orca, после завершения серии испытаний был отправлен по назначению, сообщает Asiatimes со ссылкой на источник.

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Утверждается, что XLUUV может быть оснащен модулями полезной нагрузки длиной до 34 футов, в результате чего его общая длина составит около 85 футов. В отчете отмечается, что Orca предназначена для выполнения длительных критически важных миссий по достижению подводного морского господства в изменяющейся окружающей среде и спорных водах. ВМС США обозначили первую Orca как систему испытательных активов (XLE0) и применят уроки, извлеченные из испытаний XLE0. Безэкипажная подводная лодка спроектирована так, чтобы месяцами оставаться в море в открытых, перегруженных и спорных водах с минимальным вмешательством человека. 

В Пентагоне обсудили, как большие беспилотные подлодки могут помочь вооруженным силам США увеличить свои возможности, особенно в Тихоокеанском регионе, и в последние годы, когда фактически  со стороны Китая брошен новый вызов к наращиванию военной мощи. Для этого, еще 2016 году, Boeing заключила партнерское соглашение с авторитетным судостроителем Huntington Ingalls Industries (HII), чтобы начать строительство Orca. И уже  в начале 2021 года HII объявила о завершении строительства завода по сборке корпусных конструкций Orca.

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Интересно, что в отчете Института Hudson за июль 2023 года отмечается, что военные угрозы, исходящие от Китая и не только, сделали водную сферу более спорной, ставя под угрозу доминирование США в море. Например известно, что Китай установил два подводных датчика между Гуамом и Южно-Китайским морем, которые, как сообщается, могут отслеживать перемещения подводных лодок США и перехватывать их сообщения. В отчете Hudson указывается, что беспилотные системы Orca могут подавить и уничтожить любую подводную оборону, которую могут реализовать потенциальные противники.


Учитывая угрозы, США собирается в гораздо большей степени использовать беспилотные системы, такие как Orca, для подавления и уничтожения подводной обороны противника. Тем более, что огромные возможности Китая в судостроении требуют от США безусловного наращивания производства беспилотных систем для обеспечения распределения силы в случае конфликта между державами.

Необходимо также учитывать, что 95% критически важных коммуникаций проходят по подводным кабелям, и что любое нарушение этой критически важной инфраструктуры будет иметь серьезные экономические, политические и военные последствия для всего мира. 

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Подобные атаки также могут оказаться весьма дестабилизирующим фактором для ядерной стабильности, поскольку могут лишить противника, обладающего ядерным оружием, контроля над его ядерным арсеналом, вынудив его поддерживать повышенную боевую готовность и увеличив шансы нанести упреждающий удар.

Очевидно, что в такой ситуации беспилотные системы станут важным элементом подводной войны, поскольку обычная подводная лодка с экипажем не идеальна для борьбы с подводными кабелями, гидролокаторами или корабельными минами, висящими в толще воды. Одновременно Чак Фралик (Chuck Fralick) в том же отчете Hudson подтверждает, что использование атомной подводной лодки стоимостью 3 миллиарда долларов США может быть не идеальным активом для таких миссий и предполагается развертывание большого количества беспилотных подводных аппаратов для использования их распределенной мощности. 

Эти подводные беспилотники снизят зависимость от дорогостоящих плавательных средств и существенно повысят осведомленность о подводной ситуации, собъет с толку схемы обнаружения противника и позволит избежать риска для экипажей военно-морских судов. 


Формирование высокотехнологичного оборонного блока

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США могут вместе с Австралией и Великобританией разработать группы подводных дронов в рамках трёхстороннего оборонного альянса AUKUS, что, возможно, приведет к присоединению других англоязычных стран, таких как Канада и Новая Зеландия, к формирующемуся высокотехнологичному оборонному блоку.


США планируют быстро внедрить второй компонент AUKUS. В отличие от Pillar One, который занимается строительством атомных подводных лодок для Австралии, Pillar Two фокусируется на передовых технологиях, таких как искусственный интеллект, электронная война, гиперзвуковое оружие и квантовые вычисления.

Ранее Канада не присоединилась к альянсу AUKUS из-за высоких затрат. У Новой Зеландии также нашлись причины невступления из-за ее акцента на поддержании независимой внешней политики, неядерной безопасности и развитии более тесных связей с тихоокеанскими странами. Однако известно, что в июне 2021 года Королевский флот Новой Зеландии (RNZN) заказал у HII четыре БПЛА UUV REMUS 300 для своих военно-морских целей и в данный момент она имеет парк из шести UUV REMUS 300, используемых для противоминной борьбы, подводных исследований, а также поисково-спасательных операций.

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Тем не менее и Королевский военно-морской флот Канады (RCN) изучает возможность использования БПЛА для поиска мин, подводного наблюдения и картографирования, а также противостояния водным войнам.

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