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Китай смягчает позицию по играм после потери инвесторами 80 миллиардов долларов

Китайское правительство пересмотрело позицию в отношении игр после того, как ограничения на прошлой неделе привели к огромным потерям для инвесторов крупных производителей игр.
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Китайское правительство одобрило 105 новых онлайн-игр, публично высказавшись, что полностью поддерживает индустрию после того, как предложенные ограничения на прошлой неделе привели к огромным потерям для инвесторов крупных производителей игр.


В понедельник Национальное управление печати и публикаций опубликовало заявление в своем аккаунте в социальной сети WeChat, в котором говорится, что одобрение Рабочим комитетом по играм Китайской музыкальной и цифровой ассоциации является «положительным сигналом, поддерживающим процветание и здоровое развитие индустрии онлайн-игр». Среди одобренных игр были «Counter War: Future» от Tencent и Firefly Assault от NetEase.

Проект руководящих принципов по ограничению онлайн-игр привел к падению цен на акции производителей видеоигр, таких как Tencent и Netease, в пятницу, что привело к потерям в десятки миллиардов долларов и снижению китайских индексов, пишет издание Apnews.

В директивах администрации говорится, что онлайн-играм будет запрещено предлагать стимулы за ежедневный вход в игровую систему или покупки. Другие правила включают ограничение суммы, которую пользователи могут пополнить, и выдачу предупреждений за «иррациональное потребительское поведение».

В пятницу акции Netease, торгующиеся на Nasdaq, упали на 16,1%, а акции Netease, торгующиеся в Гонконге, упали на 25%. Акции Tencent закрылись снижением на 12%. Huya, мелкий производитель онлайн-игр, потерял на Нью-Йоркской фондовой бирже акции на 10,7%. В целом компании потеряли десятки миллиардов долларов рыночной стоимости, при этом цены на акции в Шанхае остались на прежнем уровне. Рынок Гонконга был закрыт в понедельник на рождественские каникулы.

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Интересен отчет, касающийся игровой индустрии Китая за 2023 год, в котором говорится, что выручка от продаж на внутреннем рынке онлайн-игр превысила 300 миллиардов юаней (42 миллиарда долларов США) в 2023 году, а количество людей, играющих в игры, достигло 668 миллионов. В Управлении по печати и публикациям сообщили, что в 2023 году было выпущено 1075 номеров версий игр, из которых 977 были произведены внутри страны, а 98 - импортированы.

При этом, "Рабочий комитет игр" в Китае надеется запустить больше высококачественных продуктов и способствовать  развитию индустрии онлайн-игр, а также внести вклад в "содействие культурному процветанию и развитию", - говорится в сообщении.

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В последние годы Китай принимал различные меры против сектора онлайн-игр. Например, в 2021 году регулирующие органы ограничили количество времени, которое дети могут проводить за играми, до 3-х часов в неделю, выразив обеспокоенность по поводу зависимости от видеоигр. Утверждение новых видеоигр было приостановлено примерно на восемь месяцев, но возобновилось в апреле 2022 года, когда были ослаблены более масштабные репрессии против всей технологической индустрии.

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