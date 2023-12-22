Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле

Нападения боевиков на торговые суда в Красном море нарушили цепочки поставок и привели к росту цен на сырье.
[ ] для раздела Блоги
25
25

реклама

Чтобы понять последствия для международного судоходства атак, исходящих от Йеменских боевиков-хуситов в Красном море, возможно, стоило бы начать с порта Сингапура, находящегося за тысячи километров, и который является одним из самых загруженных портов контейнерных перевозок в мире и ключевым центром торговли между Азией и Европой.

Представим себе крупный контейнеровоз, путешествующий по маршруту длиной 17 000 километров из Сингапура в Роттердам. Выйдя из порта, он направляется к своему первому важному пункту – Малаккскому проливу. Пройдя этот крайне важный водный путь, он попадает в международные воды, пересекая Индийский океан и Аравийское море. 

реклама




Далее, приближаясь к побережью Йемена, прежде чем войти в Красное море и далее к Суэцкому каналу, у него на пути будет Баб-эль-Мандебский пролив, то есть еще один ключевой проход.

Если все пойдет по плану – а обычно так и происходит – контейнеровоз пройдет через Суэцкий канал и окажется в Средиземноморье, направляясь к Гибралтарскому проливу, следующему ключевому проходу между Марокко и Испанией. Затем он будет идти по Атлантическому океану на север к ключевому голландскому порту, который является крупным центром Северной Европы.

реклама



Все рассчитано, синхронизировано, запланировано и нанесено на карту передвижений, так как каждый шаг связан с прибылью судоходной компании и, в конечном счете, глобальной торговлей и экономикой. Посудите сами - по данным ООН, примерно 80-90% мировой торговли осуществляется морским транспортом. 

Но когда что-то идет не так на каком-либо этапе пути, последствия ощущают не только отдельные корабли или судоходные компании, а экономика всего мира.


Недавние нападения боевиков-хуситов на международные суды в Красном море нарушили цепочки поставок, привели к росту цен на нефть и природный газ и усилили геополитическую напряженность далеко за пределами государств, окружающих Красное море.

реклама



Некоторые крупнейшие судоходные компании мира – MSC, Maersk, CMA CGM Group и Hapag-Lloyd – приостановили  плавание  в Красном море. Даже такой энергетический гигант, как BP и то заявил,  что будет избегать Красного моря до "дальнейших уведомлений".

Последствия для мировой торговли серьезны. Примерно 15% мировой торговли и 30% контейнерных перевозок  проходит через Суэцкий канал. Красное море и Суэцкий канал являются жизненно важными звеньями мировой экономики, играя ключевую роль в глобальной цепочке поставок нефти, природного газа, продуктов питания, промышленных товаров и многого другого.

Около 40% торговли между Азией и Европой также проходит через Суэцкий канал, включая жизненно важные поставки сжиженного природного газа. В 2021 году, когда судно застряло на канале и полностью было заблокировано, то по оценкам экономистов оказалось, что каждый день блокировки наносил ущерб на сумму около 10 миллиардов долларов США.


Защита морских путей

реклама



Американские военные объявили о создании международной коалиции для защиты морских путей Красного моря и обеспечения безопасности примерно 400 кораблей, пересекающих Красное море в любой момент времени.

Однако план США не совсем успокоил страховщиков, которые подняли цены на проходы по Красному морю и расширили зоны, считающиеся высокорисковыми, даже не смотря на то, что были рассмотрены перспективы нанесения ударов США по боевикам-хуситам, которых поддерживает Иран. 


Хуситы, контролирующие части северного и западного Йемена, заявили, что их нападения являются ответом на войну Израиля в Газе и что они нацелены на корабли, связанные с Израилем или использующие израильские порты. 

Во всем арабском мире, даже в столицах, где хуситы рассматриваются как серьезная угроза региональной стабильности, союз с США в период растущего общественного недовольства по поводу войны между Израилем и Газой заставил несколько стран почувствовать себя некомфортно. В результате США, возможно, придется возглавить эту коалицию без присутствия большого ближневосточного контингента в их составе. Ко всему прочему, большинство региональных союзников Америки с осторожностью относятся к вступлению в эту коалицию.

Между тем, за ролью Китая также будут внимательно следить. Китайские грузоотправители регулярно пересекают Красное море. Китай также является единственным крупным покупателем иранской нефти, что дает ему определенное влияние на Тегеран.

Связи Ирана с боевиками-хуситами очевидны, но еще неизвестно, будет ли Пекин пытаться оказать давление на Тегеран, чтобы тот обуздал нападения хуситов – или, по крайней мере, чтобы они были нацелены на некитайские суда.

Между тем, по данным логистического гиганта Kuehne+Nagel, около  100 контейнеровозов  активно избегают маршрута по Красному морю, и многие другие, вероятно, последуют их примеру. Маршрут Сингапур-Роттердам теперь будет проходить вокруг побережья южной Африки и возвращаться к Атлантическому океану и Европе, что увеличит расходы на следование в пути и продлит его на недели.

В период нестабильного восстановления мировой экономики и острой геополитической напряженности теракты в Красном море являются напоминанием о том, насколько мир связан между собой и насколько опасным может быть разрушение этих связей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Статья представлена старшим научным сотрудником Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса Афшином Молави.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

хуситы пираты боевики красное море
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
21
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
2
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
29
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
+
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
5
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
1
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
14
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
9
Проекту Hyperloop пришел конец
7
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
6
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
+
Honor 90 GT с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 поступил в продажу
+
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
+
Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 SIHA побил рекорд
1
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+

Популярные статьи

Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
25
Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
1
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
144
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
40
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
18
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
397
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

glavhyilo
04:38
в следующих сериях карт,если мощи ещё прибавят...
Seasonic рекомендует использовать фен при подключении кабелей с разъемом 12VHPWR и 12V-2×6
Winssy
04:17
Нафига системе с пиковым потреблением 600вт дорогущий платиновый блок на 1200вт? Деньги девать некуда? Тут с головой хватит нормального голдового киловатника.
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Neodimm
04:15
Брали для офиса 5 шт. У этих мышей со скроллом проблемы начались последовательно через примерно 2 месяца использования. Вверх улетал скролл хаотично на 2-3 позиции, вниз бывало по 2-3 страницы. Вскрыт...
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
Winssy
04:08
"Почему не 4080 и 4090? Ну, первая чуть хуже в гейминге" 4080 как раз лучше в геминге. По чистой производительности в растеризации в среднем по всем играм уступает всего 1-3%, зато отлично тянет RT, и...
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Алексей Ященко
03:50
С решённой задачей справится и ребенок. Какой баран пишет заголовки
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
glavhyilo
03:41
ну танки с крестами если немецкие по нашим землям ездиют,естественно их только уничтожать.Никаких переговоров с этими быть не может.
Посол ФРГ Александр Ламбсдорф отметил, что Германии необходимо сотрудничество с Россией
Дмитрий
03:38
каким
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
DeathWish
03:36
Собственно амеры с бриташками по большей части именно так и воевали с германским "зверинцем" - авиацией.
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
DeathWish
03:33
Не, ОФЗшная мобильная фабрика же! https://rage-culture.com/wp-content/uploads/2019/04/1377447637752.jpg
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
DeathWish
03:30
Ну так естественный отбор денег у населения же, звериная харя капитализма, которой не просто нужны твои деньги, а ВСЕ твои деньги, да чтоб еще и кредитов набрал. А то безобразие же, каждый водятел в с...
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем