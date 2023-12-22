Чтобы понять последствия для международного судоходства атак, исходящих от Йеменских боевиков-хуситов в Красном море, возможно, стоило бы начать с порта Сингапура, находящегося за тысячи километров, и который является одним из самых загруженных портов контейнерных перевозок в мире и ключевым центром торговли между Азией и Европой.

Представим себе крупный контейнеровоз, путешествующий по маршруту длиной 17 000 километров из Сингапура в Роттердам. Выйдя из порта, он направляется к своему первому важному пункту – Малаккскому проливу. Пройдя этот крайне важный водный путь, он попадает в международные воды, пересекая Индийский океан и Аравийское море.

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Далее, приближаясь к побережью Йемена, прежде чем войти в Красное море и далее к Суэцкому каналу, у него на пути будет Баб-эль-Мандебский пролив, то есть еще один ключевой проход.

Если все пойдет по плану – а обычно так и происходит – контейнеровоз пройдет через Суэцкий канал и окажется в Средиземноморье, направляясь к Гибралтарскому проливу, следующему ключевому проходу между Марокко и Испанией. Затем он будет идти по Атлантическому океану на север к ключевому голландскому порту, который является крупным центром Северной Европы.

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Все рассчитано, синхронизировано, запланировано и нанесено на карту передвижений, так как каждый шаг связан с прибылью судоходной компании и, в конечном счете, глобальной торговлей и экономикой. Посудите сами - по данным ООН, примерно 80-90% мировой торговли осуществляется морским транспортом.

Но когда что-то идет не так на каком-либо этапе пути, последствия ощущают не только отдельные корабли или судоходные компании, а экономика всего мира.



Недавние нападения боевиков-хуситов на международные суды в Красном море нарушили цепочки поставок, привели к росту цен на нефть и природный газ и усилили геополитическую напряженность далеко за пределами государств, окружающих Красное море.

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Некоторые крупнейшие судоходные компании мира – MSC, Maersk, CMA CGM Group и Hapag-Lloyd – приостановили плавание в Красном море. Даже такой энергетический гигант, как BP и то заявил, что будет избегать Красного моря до "дальнейших уведомлений".

Последствия для мировой торговли серьезны. Примерно 15% мировой торговли и 30% контейнерных перевозок проходит через Суэцкий канал. Красное море и Суэцкий канал являются жизненно важными звеньями мировой экономики, играя ключевую роль в глобальной цепочке поставок нефти, природного газа, продуктов питания, промышленных товаров и многого другого.

Около 40% торговли между Азией и Европой также проходит через Суэцкий канал, включая жизненно важные поставки сжиженного природного газа. В 2021 году, когда судно застряло на канале и полностью было заблокировано, то по оценкам экономистов оказалось, что каждый день блокировки наносил ущерб на сумму около 10 миллиардов долларов США.



Защита морских путей

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Американские военные объявили о создании международной коалиции для защиты морских путей Красного моря и обеспечения безопасности примерно 400 кораблей, пересекающих Красное море в любой момент времени.

Однако план США не совсем успокоил страховщиков, которые подняли цены на проходы по Красному морю и расширили зоны, считающиеся высокорисковыми, даже не смотря на то, что были рассмотрены перспективы нанесения ударов США по боевикам-хуситам, которых поддерживает Иран.



Хуситы, контролирующие части северного и западного Йемена, заявили, что их нападения являются ответом на войну Израиля в Газе и что они нацелены на корабли, связанные с Израилем или использующие израильские порты.

Во всем арабском мире, даже в столицах, где хуситы рассматриваются как серьезная угроза региональной стабильности, союз с США в период растущего общественного недовольства по поводу войны между Израилем и Газой заставил несколько стран почувствовать себя некомфортно. В результате США, возможно, придется возглавить эту коалицию без присутствия большого ближневосточного контингента в их составе. Ко всему прочему, большинство региональных союзников Америки с осторожностью относятся к вступлению в эту коалицию.

Между тем, за ролью Китая также будут внимательно следить. Китайские грузоотправители регулярно пересекают Красное море. Китай также является единственным крупным покупателем иранской нефти, что дает ему определенное влияние на Тегеран.

Связи Ирана с боевиками-хуситами очевидны, но еще неизвестно, будет ли Пекин пытаться оказать давление на Тегеран, чтобы тот обуздал нападения хуситов – или, по крайней мере, чтобы они были нацелены на некитайские суда.

Между тем, по данным логистического гиганта Kuehne+Nagel, около 100 контейнеровозов активно избегают маршрута по Красному морю, и многие другие, вероятно, последуют их примеру. Маршрут Сингапур-Роттердам теперь будет проходить вокруг побережья южной Африки и возвращаться к Атлантическому океану и Европе, что увеличит расходы на следование в пути и продлит его на недели.

В период нестабильного восстановления мировой экономики и острой геополитической напряженности теракты в Красном море являются напоминанием о том, насколько мир связан между собой и насколько опасным может быть разрушение этих связей.

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Статья представлена старшим научным сотрудником Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса Афшином Молави.