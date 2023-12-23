В Западной Европе мигранты с каждым годом выполняют все большую часть сельскохозяйственных работ. Эту тенденцию сопровождают известные и никем не решаемые глобальные проблемы, такие как зарплата работникам ниже обещанной, некачественное, перенаселенное жилье, в котором отсутствуют нормальные санитарные условия. Мигранты, работающие в сельской местности выполняют самые тяжелые, опасные или низкооплачиваемые работы, которые местное население выполнять отказывается.

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Возникает вопрос, что заставляет рабочих соглашаться на эту работу. Социальные исследования на местах выявили различные мотивы. Среди них заработная плата, хотя и низкая, но зачастую выше, чем в стране происхождения мигранта. Сельское хозяйство также изобилует неформальной работой, а это означает, что зачастую она является единственным доступным источником трудоустройства для мигрантов без официального разрешения на работу.

Кроме того, определенные структурные недостатки мешают рабочим протестовать и требовать улучшений. Это может включать изоляцию или незнание местного законодательства и языка. Во многих случаях это также является результатом нестабильного миграционного статуса, который ограничивает гражданские и политические права и означает, что эти люди всегда находятся под угрозой депортации.

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Компании этого сектора пользуются этими формами незащищенности. Они создали чрезвычайно прибыльную экономическую модель в сговоре с европейскими государствами, которые терпели (если не поощряли) эту структуру, чтобы стимулировать бизнес и достичь продовольственной самодостаточности.





Сельское хозяйство как фундамент всего

Сельское хозяйство является не только фундаментальной опорой любой экономики, но и общества в целом. Оно кормит население и, в буквальном смысле, поддерживает жизнь на планете. Его важность выходит за рамки простого бизнеса.

Обеспечение продовольственной безопасности и производства было приоритетом для Европейского Союза с момента его создания, и с этой целью в 1962 году он запустил Единую сельскохозяйственную политику (ЕАП). Эта политика доказала свою эффективность на протяжении всей истории, вплоть до сегодняшнего дня, когда, несмотря на рост инфляции из-за происходящих сейчас событий в Украине, ЕС все еще может претендовать на самообеспеченность продовольствием.





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Как поддерживается производство

По данным Евростата, 94,8% сельскохозяйственных предприятий в ЕС находятся в семейной собственности, однако эти компании используют лишь 17,6% общей посевной площади. Остальные 82,4% находятся в руках гораздо более крупных предприятий, классифицируемых как предприятия с 20 и более гектарами земли. Только за период с 2005 по 2020 год исчезло 1,4 миллиона семейных ферм.



Тенденция очевидна. Основная часть европейского сельскохозяйственного производства сейчас находится в руках крупных кооперативов и компаний. В основном они базируются в Испании и Италии, которые вместе производят 45% свежих фруктов и овощей в ЕС. Эта концентрация, свидетельствующая о существовании европейского разделения труда, стала возможной благодаря применению в сельском хозяйстве структуры фабричного производства.





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Как осуществляется работа

Промышленное сельское хозяйство – это, по сути, массовое производство продуктов питания. Работа перемещается из малого семейного бизнеса и становится преимущественно оплачиваемой. Время производства сокращено до минимума и измеряется в мельчайших деталях, широко используются технологии и агрохимикаты. Более того, большая часть производства происходит в одном и том же географическом районе, создавая анклавы, где сосредоточен весь процесс – от посадки до упаковки и экспорта продукта.

Ярким примером индустриального сельского хозяйства является печально известное «Море пластика» в Альмерии на юго-востоке Испании, которое можно лицезреть даже из космоса.



Однако появление этого типа производства вступило в противоречие с глобальной тенденцией к депопуляции сельских районов. Это поднимает вопрос о том, как такой динамичный сектор может быть создан в районах, характеризующихся старением и сокращением населения.



Нарушения прав в Европе

Решение пришло в виде труда мигрантов. Сегодня сельскохозяйственные рабочие приезжают в основном из близлежащих, менее богатых стран - это выходцы из Северной Африки, румыны и африканцы, латиноамериканцы, албанцы и выходцы из Южной Азии, Украинцы и так далее.

В Испании сельскохозяйственный анклав в юго-западной провинции Уэльва попал в заголовки газет после того, как немецкая пресса сообщила о трудовой и сексуальной эксплуатации марокканских сезонных рабочих. С тех пор эта и другие проблемы сельскохозяйственной отрасли Уэльвы, такие как наличие трущоб, стали привлекать больше внимания со стороны общественности. Но эта осведомленность, путем освещения в СМИ, не меняет ситуацию.



Подобные события происходят по всей Европе - от эксплуатации мафией нелегальных мигрантов в Италии (известной как капоралато) до известной схемы, когда тайцы влезают в долги, чтобы найти работу по сбору фруктов в Швеции. Подобное можно встретить в Греции, Германии, Польше и Нидерландах.





Возможны ли перемены?

Однако намечается посыл к переменам. Правительство Греции только на этой неделе объявило о планах предоставить вид на жительство 30 000 рабочим-мигрантам в попытке решить проблему нехватки рабочей силы внутри страны. Хотя эта мера сделает некоторых работников менее уязвимыми, ее основная цель – защитить национальную экономику Греции, а не улучшить права мигрантов. Эта политика не поможет решить важные проблемы, такие как нехватку жилья, и не улучшит положение других работников, которые продолжают прибывать и прибывать.

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Страны ЕС построили свою агропродовольственную промышленность на основе эксплуатации труда мигрантов. Эта рабочая сила абсолютно необходима для того, чтобы она работала так, как она работает. Однако наступает перелом, и некоторые европейские организации собираются взять на себя ответственность за условия жизни мигрантов, предотвратить злоупотребления и гарантировать, что мигранты будут пользоваться теми же основными правами человека, что и любые другие работники.