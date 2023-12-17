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Северная Корея запустила разведывательный спутник и укрепляет отношения с Китаем и Россией

Восстановление альянсов времен холодной войны было внешнеполитической повесткой дня Ким Чен Ына на 2023 год. Во многом ему это удалось.
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Новые ракетные испытания, быстрое развитие отношений с Россией и Китаем, и нулевой прогресс в дипломатии с Соединенными Штатами и Южной Кореей - именно такое направление взяла Северная Корея в 2023 году. В то время как остальной мир был отвлечен конфликтом России и Украины, а также конфликтом в секторе Газа, Пхеньян продолжил выжидать, расширяя свой военный арсенал и укрепляя альянсы времен холодной войны.

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Год начался с того, что Ким Чен Ын призвал к значительному увеличению производства тактического ядерного оружия и назвал Южную Корею «несомненной страной-врагом». Такое высказывание свидетельствует о малом интересе к возвращению времён межкорейского сотрудничества под руководством бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Вместо этого Северная Корея представила четыре новые ракеты на военном параде 8 февраля этого года и всего десять дней спустя провела первое в этом году испытание ракеты большой дальности, которая упала в исключительной экономической зоне Японии.

Раздражение Пхеньяна Сеулом еще больше возросло в апреле, когда нынешний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом.

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Почувствовав, что правительство Южной Кореи выбирает всестороннюю стратегию с Соединенными Штатами и Японией, правительство Ким Чен Ына также начала переключать свое внимание на старых союзников - Россию и Китай.


Ким Чен Ын выразил поддержку России в отношениях с Украиной, заявив, что Москва «одержит победу» в борьбе с «империалистами». А в апреле китайский лидер Си Цзиньпин также выразил готовность наладить двусторонние связи с Северной Кореей и поднять их на более высокий уровень путем «укрепления стратегических коммуникаций и совместного руководства».

Россия и Китай, как считают эксперты, продемонстрировали свою поддержку Северной Корее в июне, когда проигнорировали призыв США осудить запуск спутника Пхеньяном и обвинили Вашингтон в нагнетании напряженности.

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Однако самое важное партнерство Северной Кореи произошло в этом году с Россией. После того, как Ким Чен Ын принял российскую делегацию в Пхеньяне в июле, уровень двустороннего сотрудничества значительно повысился в сентябре, когда он совершил личный визит в Россию для встречи с президентом России.

Лидеры двух стран договорились расширять сотрудничество в военной и других областях, при этом российский лидер выразил готовность помочь Северной Корее в ее космической программе. Взамен Северная Корея, якобы, согласилась поставить России артиллерийские орудия. При этом, Южная Корея, США и Япония подтвердили и осудили эти поставки. И хотя США обвиняют Северную Корею в поставке в Россию более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов, Пхеньян эти обвинения отрицает.


Интересно, что совсем недавно официальные лица Северной Кореи и России провели переговоры в Пхеньяне, чтобы обсудить дальнейшее расширение сотрудничества в области экономики, науки и технологий. После визита Кима, торговые отношения с Россией значительно возросли.

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Также и китайские предприниматели начали возвращаться в Северную Корею впервые с начала пандемии Covid-19, хотя многие по-прежнему настороженно себя ведут в отношении реинвестирования или расширения экономического сотрудничества с этой страной. Тем не менее, эксперты сичтают, что Китай, скорее всего, продолжит оказывать помощь Северной Корее.


Запуск спутника

Сотрудничество с Россией, возможно, уже окупается, поскольку Пхеньян добился успеха в запуске спутника 23 ноября 2023 года. При этом на основании разведывательных данных, Южная Корея обвинила Россию в предоставлении необходимой поддержки для проведения этого запуска, который нарушает договоренность о частичной приостановке межкорейского всеобъемлющего военного соглашения 2018 года (Соглашение о реализации исторической Пханмунджомской декларации в военной сфере от 19 сентября 2018 г.). 

Напомним, в соответствии с соглашением 2018 года Северная и Южная Корея согласились «прекратить любые враждебные действия в отношении друг друга» вдоль границы и прекращение пропагандистской деятельности. Но теперь Северная Корея, по всей видимости, решает «отменить военные договоренности, предпринятые для предотвращения военной напряженности и конфликта», одновременно объявив о запуске разведывательных спутников в ближайшее время.

В связи с этими событиями существует повышенный риск непреднамеренных пограничных столкновений и, предположительно, Северная Корея с большей вероятностью примет участие в более провокационных испытаниях своего оружия, включая ядерные испытания.


Как повлияют президентские выборы в США

На фоне продолжающегося дипломатического тупика открывается возможность, в связи с предстоящими президентскими выборами в США в 2024 году, которая изменит ситуацию либо в лучшую сторону, либо в худшую. Считается, что переизбрание Байдена может привести к возобновлению ядерных испытаний, а победа Трампа может привести к пересмотру дипломатии. Самым важным для Пхеньяна является то, что новый президент США предпримет заметные изменения в политике Северной Кореи – такие, которые открыты для уступок, контроля над вооружениями и откладывания в сторону вопроса ядерного разоружения Корейского полуострова.

Поскольку режим санкций уже фактически даже не обсуждается, Северная Корея формирует все более тесные партнерские отношения с Россией и Китаем, а ее военный потенциал быстро улучшается. Приостановление действия Всеобъемлющего военного соглашения 2018 года показывает, что ситуация с безопасностью на полуострове рискует еще больше ухудшиться в 2024 году.

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Статья предоставлена аспирантом Университета северокорейских исследований в Сеуле Габриэлой Берналь.

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