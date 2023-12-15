Новая баллистическая ракета США может стоить настолько дорого, что проект могут остановить
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Новая программа межконтинентальных баллистических ракет ВВС США рискует превысить первоначальную смету настолько, что может поставить на повестку дня вопрос о полном прекращении проекта. Начальная смета составляла 96 миллиардов долларов.
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Баллистическая ракета Sentinel, Фото: @Northrop Grumman
По одной из оценок, каждая из ICBMS и связанные с ней расходы, такие как строительство бункеров, могут стоить на 50% больше, чем текущая смета в 118 миллионов долларов без поправки на инфляцию. Теоретически это может довести стоимость запланированных 659 ракет почти до 117 миллиардов долларов.
Проект Sentinel, разработанный и управляемый американской военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman, призван заменить ракеты Minuteman III эпохи 1970-х годов в рамках модернизации всех трех ветвей триады ядерного оружия воздух-земля-море. Отчасти проект был запущен для противодействия военному расширению Китая.
Хотя эта инициатива пользуется существенной поддержкой в Конгрессе США, растущие расходы могут привести к появлению положений закона 41-летней давности, призванного предупредить законодателей о проблемных проектах и заставить Пентагон официально подтвердить обоснование программы или столкнуться с ее прекращением.
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На этой неделе представители ВВС по закупкам начали проверку после того, как офис программы Sentinel на базе ВВС Хилл в штате Юта представил в штаб-квартиру ВВС «Отчет об отклонениях от программы». «Появилась новая информация о факторах, которые приводят к изменениям в важных аспектах программы, начиная от стоимости материалов и рабочей силы для проектирования и сроков, необходимых для строительства стартовых комплексов», — заявил Эндрю Хантер, руководитель закупок ВВС США, сообщает Bloomberg.
Полигон для Sentinel (GBSD), Фото: @Northrop Grumman
«Сейчас мы находимся в несколько ином положении по сравнению с тем, когда затраты по данной программе изначально были установлены в качестве базовых» в августе 2020 года, сказал Хантер. «Пересмотр и предоставление наших новых оценок гарантирует, что высшее руководство США будет иметь обновленную информацию, необходимую для принятия решений», — сказал он.
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Хотя программа Sentinel рассматривается как ключевое средство сдерживания Китая, любая серьезная задержка или увеличение стоимости может придать смелости сторонникам контроля над вооружениями, таким как сенатор-демократ Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), которая настаивала на прекращении проекта в пользу продления срока службы ракет Minuteman III.
Закон Нанна-Маккарди
Вопрос в том, превысит ли проект Sentinel свою первоначальную стоимость сверх пороговых значений, установленных в законе 1982 года, или не превысит. Кстати, данный закон был назван в честь бывшего сенатора Сэма Нанна и бывшего члена Палаты представителей Дэвида Маккарди. Закон требует от Пентагона информировать Конгресс и подробно обосновывать любую программу, если затраты превышают первоначальную оценку на 15%, 25% или даже на 50% в зависимости от измеряемых категорий.
Проверка ВВС займет около 45 дней, прежде чем будет принято решение о том, превышает ли программа межконтинентальных баллистических ракет пороговые значения финансирования, предусмотренные законом.
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Если ВВС и Пентагон придут к выводу, что новые цифры расходов превышают пороговые значения закона, служба должна проинформировать Конгресс и провести серьезную оценку того, должна ли программа существовать дальше или ее необходимо прекращать.
Баллистическая ракета Sentinel, Фото: @Northrop Grumman
Одной из самых больших проблем является гигантская стоимость строительства и транспортировки материалов для переоборудования 450 пусковых установок для ракет Minuteman III времен Холодной войны и 24 пусковых центров для установки Sentinel. Эта задача, «по оценкам, продлится почти 10 лет, будет длительным и сложным процессом, включающим покупку недвижимости, строительство, демонтаж, удаление и установку оборудования и ядерную сертификацию», — говорится в бюджетном отчете сената по вооруженным силам на 2024 финансовый год.
Кроме того, проект потребует прокладки более 7500 миль (12 000 километров) подземного волоконно-оптического кабеля, соединяющего шахты, охватывающих пять американских штатов.
В зависимости от того, какие затраты будут включены, текущая ориентировочная сумма варьируются от 75 до 118 миллионов долларов за одну ракету. Например, цифры в 118 миллионов долларов отражают так называемую «стоимость единицы приобретения программы» — или общую стоимость разработки, закупок и строительства, поделенную на количество приобретаемых единиц.
В ВВС отказались сообщить, испытывает ли компания-разработчик Northrop Grumman какие-либо проблемы с производительностью на текущем этапе инженерных разработок, которые могут повлиять на новый прогноз финансовых затрат.
В заявлении компании Northrop говорится, что «мы тесно сотрудничаем с ВВС, поскольку продолжаем продвигаться вперед» по основным этапам разработки и «вместе совершенствуем конструкцию и снижаем риски».
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