Япония в настоящее время оказалась в центре продолжающейся торговой войны между США и Китаем, и в начале 2023 года также запретила экспорт современных компьютерных чипов и устройств, произведенных на их основе, а также другой полупроводниковой продукции, включая машины для литографии с мощным ультрафиолетом.

В конце года, когда стал очевиден мировой тренд по производству чипов для искусственного интеллекта (ИИ), Япония направила значительные инвестиции в свою полупроводниковую промышленность и объявило о дальнейшем финансировании поддержки производства и исследований в этой области.

реклама







Ожидается, что "финансирование будет разделено между производством и исследованиями", - сообщает The Japan Times, и что большая часть средств, скорее всего, пойдет на поддержку компаний TSMC и Rapidus. Еще около $376 млн (570 млрд иен) будет выделено в отдельный фонд для улучшения стабильных поставок необходимых компонентов в Японию, говорится в отчете.

Решение было принято недавно, когда государственные субсидии, инвестиции и инновации компаний были направлены на то, чтобы значительно укрепить возможности страны по производству чипов и поставить ее на передний край полупроводниковых технологий на уровень, не меньший, чем у США.

реклама





Правящая Либерально-демократическая партия Японии планирует включить 10-летние льготы для полупроводниковой и других отраслей промышленности в пакет налоговой реформы, который, как предполагают, вступит в силу уже в 2024 году.

Тем временем Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) решило субсидировать совместные инвестиции производителей полупроводников Rohm и Toshiba в устройства для электромобилей (EV), а также для промышленного использования.



Помимо полупроводников, налоговые льготы будут предоставлены еще четырем отраслям, которые считаются стратегическими и/или экологически чистыми. Речь идет об электромобилях и аккумуляторах, экологически чистом авиационном топливе, стали, производимой с использованием возобновляемых источников энергии, и химической продукции, изготовленной из природных компонентов. Это все отрасли с потенциалом роста, в которых Япония располагает технологиями, необходимыми для конкурентоспособности на международном уровне.

реклама





В случае же с полупроводниками, бум на которые быстро распространяется по всему миру, Япония вынуждена шагать в ногу со временем и делать то же самое.

Сообщается, что квалифицированные производители полупроводников будут иметь право на снижение корпоративного подоходного налога до 20%, при этом сумма снижения будет зависеть от объема производства и продаж. Если компания несет чистый убыток, налоговые льготы могут быть перенесены на следующий финансовый год на срок до трех лет.

Компании должны будут до конца финансового года, заканчивающегося в марте 2026 года, представить свои бизнес-планы на квалификацию. Субсидии будут действовать в течение 10 лет после принятия плана компании.

реклама







Интересно, что в прошлом месяце японская компания Canon объявила, что выпустит машину для нано-печатающей литографии (NIL), которая, по ее утверждению, способна производить детали с точностью до 5-нм узла и в конечном итоге сможет производить 2-нм узлы, как только технология будет более усовершенствована. Очевидно, что компания Canon также будет включена в налоговые льготы и финансовую поддержку со стороны государства.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что он поддержит систему, которая поддерживает отрасли, требующие крупных первоначальных инвестиций и имеющих высокие эксплуатационные расходы. С этой целью 29 ноября японский парламент принял дополнительный бюджет, который включает чуть более 2 триллионов иен (около 14 миллиардов долларов США) на субсидии полупроводниковой промышленности.





Как будут распределены деньги

Из 2 триллионов иен около трети – 650 миллиардов иен или больше – пойдет Rapidus, стартапу по производству интегральных схем (ИС), созданному консорциумом японских компаний, который надеется догнать передовые технологические процессы Тайваньской компании по производству полупроводников. В результате, общая государственная поддержка нового завода Rapidus на Хоккайдо составит около 1 триллиона иен.

Кроме того, несколько сотен миллиардов иен будут выделены на строительство второго завода TSMC на Кюсю, в результате чего общая сумма поддержки деятельности ведущего тайваньского литейного завода в Японии также увеличится до 1 триллиона иен.

Субсидии также будут предоставлены Powerchip, небольшому тайваньскому литейному заводу, который планирует построить завод в префектуре Мияги, Micron Technology на модернизацию своего завода DRAM (динамической оперативной памяти) в Хиросиме и Intel, отделение которого находится также в Японии, на исследования в области сборки и упаковки микросхем.

Интересно, что компании Rohm и Toshiba объявили, что их план сотрудничества по производству мощных полупроводников был официально признан METI как мера, поддерживающая развитие безопасных и стабильных поставок полупроводников в Японии.

Обе компании будут инвестировать в устройства из карбида кремния (SiC) и кремния (Si) соответственно, чтобы наращивать свои производственные и поставочные мощности взаимодополняющим образом, используя при необходимости мощности друг друга.

Rohm специализируется на силовых устройствах SiC для электромобилей и промышленного применения. Toshiba имеет опыт работы с кремниевыми устройствами, используемыми в электроэнергетике, промышленности и автомобилестроении. С одной стороны, общего между ними мало, а с другой – есть потенциал для сотрудничества в области НИОКР и развития рынка. Примечательно, что Rohm инвестировала 300 миллиардов иен в приватизацию Toshiba, сделав ее партнером, а не конкурентом. Кстати, в настоящее время крупнейшим рынком для силовых устройств Rohm SiC является Китай, за ним следуют Европа и США.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В результате, помимо финансовой поддержки своей отечественной полупроводниковой промышленности, Япония также стремится сформировать партнерские отношения с другими юрисдикциями и укрепить свои глобальные позиции в сфере производства микросхем. Для этого было сформировано Цифровое партнерство ЕС-Япония, которое помимо внимания к вопросам, касающихся подводных кабельных соединений, инвестиций в квантовые и высокопроизводительные вычисления (HPC) и искусственного интеллекта, также будет контролировать глобальную цепочку поставок чипов и оказывать поддержку японским полупроводниковым компаниям, желающим работать в рамках Евросоюза.