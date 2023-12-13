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Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США

Миниатюрный X-37B завоевал репутацию самого передового и загадочного военно-космического корабля США, который должен быть запущен сегодня 13 декабря.
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Этот крошечный космический самолет длиной чуть более 9 метров и высотой менее 3-х метров, с парой коротких крыльев и закругленным бульдожьим носом, несмотря на свои размеры - выглядит как миниатюрная версия космического челнока, завоевал репутацию самого загадочного космического корабля Пентагона, известного как X-37B.

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Является ли этот многоразовый беспилотник секретным оружием Пентагона? Действительно ли может "подкрадываться" к спутникам и что именно X-37B делает в космосе? Пентагон не рассказывает. Однако известно, что мини-шатл собирались запустить в рамках его седьмой миссии несколько дней назад, но полет был отложен.

Ракета SpaceX Falcon Heavy готовится к запуску 13 декабря вечером, а X-37B будет закреплен сверху тяжеловеса для полета на орбиту.

Интересно, что X-37B на Falcon Heavy будет запущен впервые, Falcon является более мощной, чем все предыдущие ракеты, запускавшие ранее X-37B для полета на орбиту. Этот факт дал возможность экспертам предположить, что миссия будет находиться на гораздо более высокой орбите. Также его траектория, как сообщает Марко Лангбрук в своем блоге, пройдет над приполярными регионами России.

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При старте Falcon Heavy запустит 27 двигателей, чтобы привести ракету в движение со стартовой площадки недалеко от побережье Атлантического океана. Что X-37B может делать на более высокой орбите, остается загадкой.

Точная высота, на которой будет пролетать X-37B, также неизвестна, однако по информации из открытых источников, с учетом зафиксированных прошлых траекторий секретных военных космических кораблей, предполагают, что Falcon Heavy выведет крылатый аппарат на орбиту, простирающуюся на высоте десятков тысяч километров над землей.


Более того, Falcon Heavy, очевидно, выберет курс полета на северо-восток от космического побережья Флориды, а затем в конечном итоге выведет X-37B на траекторию, которая пролетит над полярными регионами Земли. Это существенное отклонение от схемы полета шести предыдущих миссий военного космического самолета, все из которых летали в космос на ракетах меньшего размера, чем Falcon Heavy.

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Официально заявленная миссия Пентагона

В официальном заявлении Пентагона указывается, что миссия преследует "широкий спектр испытаний и экспериментов, которые включают эксплуатацию многоразового космического самолета на новых орбитальных режимах, тестирование технологий информационной осведомленности о космической сфере".

Упоминание об «осведомленности о космической сфере» может означать, что он будет следить за другими спутниками, потенциально отслеживая угрозы. Лучшее понимание того, что происходит на просторах космоса - где находятся космические корабли противника и что они делают - стало ключевой задачей Космических сил США. "Нашим космическим системам угрожает целый ряд растущих противоспутниковых возможностей, а совместным силам угрожают все более совершенные системы космического базирования противника, предназначенные для нападения на совместные силы", - заявил генерал Ченс Зальцман, глава космических операций Космических сил в заявлении Конгрессу США в начале этого года.

По крайней мере одна часть миссии известна. Также в ходе эксперимента аппарат NASA "Подвергнет семена растений воздействию суровой радиационной среды в длительном космическом полете". Интересно, что некоторое время назад Пентагон также использовал X-37B для тестирования некоторых из своих передовых технологий, в том числе небольшую солнечную панель, предназначенную для преобразования солнечной энергии в микроволны - технология, которая однажды позволит передавать энергию, полученную в космосе, обратно на Землю.

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Зачем из X-37B делают загадку

По словам специалистов, космический самолет X-37B привлек много спекулятивного внимания с момента его первого полета в 2010 году. Представители администрации Пентагона последовательно шли по узкой грани между признанием существования этого космического самолета и разглашением о нем информации в строго ограниченном виде, одновременно открывая некоторые подробности, которые до этого находились в строжайшей тайне. Пентагон также не говорит о том, где и по каким траекториям этот аппарат летает в космосе.


Что из себя представляет X-37B

X-37B напоминает миниатюрную версию старого орбитального корабля космического челнока NASA с крыльями, развертываемым шасси и черными теплозащитными плитами, защищающими его от палящей жары при входе в атмосферу. Его длина, как мы указали выше, составляет 30 футов (чуть более 9 метров), что составляет примерно четверть длины космического корабля NASA, на нем нет астронавтов. У X-37B внутри фюзеляжа имеется грузовой отсек для полезной нагрузки, двери которого открываются после запуска и закрываются перед приземлением.


В арсенале военных США есть два космических самолета X-37B (орбитальные испытательные машины), построенные компанией Boeing. Аппараты многоразовые и предназначены для запуска на орбиту для проведения нескольких лет в космосе с использованием солнечной энергии, а затем возвращения на Землю - на базу в Калифорнии или в Космический центр NASA во Флориде.

"Правительство США много говорят о своем удивительном и передовом X-37B, при этом не предоставляют никакой существенной информации", - говорит Brian Weeden, директор по планированию программ Фонда "Secure World".

"Он имеет почти нулевую эффективность в качестве системы орбитального вооружения для нападения на наземные цели", — говорится в информационном бюллетене Secure World. По всей вероятности, X-37B используется для тех целей, о которых говорит Пентагон: "Испытание технологий многоразовых космических ракет-носителей (таких как наведение и тепловая защита) и тестирование на орбите новых сенсорных технологий и спутникового оборудования", - сообщается в Secure World.


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Теги

пентагон беспилотник беспилотная авиация x-37b
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