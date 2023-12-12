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Китай начал «тестировать» воду в Южно-Китайском море вблизи Филиппин

США пытаются разработать новую стратегию, чтобы предотвратить крупный конфликт в этом регионе, одновременно отговаривая Китай от запугивания конкурирующих претендентов.
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Подозрительные действия, совершенные военно-морскими силами Китая в минувшие выходные, отметил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

По словам филиппинских властей, китайские морские силы "преследовали, блокировали и совершали опасные маневры" вблизи спорного объекта, где располагается небольшой филиппинский военный контингент. 

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В Маниле утверждают, что по меньшей мере два судна береговой охраны Филиппин были повреждены в результате обстрела китайскими коллегами из водометов, непосредственным свидетелем чего стал филиппинский военачальник.

                   Корабль BRP Sierra Madre на второй отмели Томаса. Фото: Джеймстаунский фонд

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Между тем, гражданская миссия, призванная выразить общественную поддержку филиппинским войскам, дислоцированным в этом районе, была отменена после того, как четыре китайских корабля преследовали их на пути ко Второй отмели Томаса.

Инцидент вызвал в Маниле возмущение, и высокопоставленные чиновники открыто призвали к высылке китайского посла из страны. 

Китай же заявил в ответ, что именно филиппинские суда «незаконно вторглись» в его воды и охарактеризовал свои последние действия как просто часть более широких «мер контроля» в соответствии с законодательством Китая.

Однако Китай не ограничивается действиями на крошечном мелководье и полон решимости вернуть себе инициативу в Южно-Китайском море. Так, на прошлой неделе Китай направил своих военных на еще один объект в этом районе, на который претендуют Филиппины. Используя свои возможности, азиатская сверхдержава стремится запугать страны Юго-Восточной Азии, а также проверить решимость Америки оказать помощь своим региональным союзникам. 

История конфликта

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В 1999 году небольшой отряд филиппинских военнослужащих дислоцировался на борту BRP Sierra Madre, когда-то принадлежавший ВМС США, который Филиппины высадили на мель в 1999 году на Второй отмели Томаса. Однако Китай настаивает на том, что спорный участок суши находится в пределах его морской территории, которая охватывает более 80% акватории Южно-Китайского моря и включает крупные островные цепи Пратас, Парасельские острова и Спратлис, а также такие ценные объекты, как отмель Скарборо и Вторая отмель Томаса, которые входят в исключительную экономическую зону (EEZ) Филиппин.


Суд в 2016 году вынес решение

В 2016 году арбитражный суд в Гааге, созданный под эгидой Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), вынес решение против экспансивных притязаний Китая в этом районе и, что особенно важно, определил, что спорные объекты, такие как Вторая отмель Томаса, являются "приливными" возвышенностями, на которые нельзя претендовать как на территорию.

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Поскольку спорная отмель находится в исключительной экономической зоне Филиппин, государство претендует на нее как на часть своего континентального шельфа. 

Однако Китай отверг претензии Филиппин, а также решение арбитражного суда 2016 года. За последнее десятилетие азиатская сверхдержава резко активизировала свои усилия по установлению эффективного контроля над целым рядом спорных объектов в этом районе, в частности, ограничив филиппинские миссии по доставке грузов на Второй Томас Шоул.

 
Поскольку администрация Маркоса занимает все более бескомпромиссную позицию в Южно-Китайском море, удваивая при этом оборонный союз своей страны с США, Китай начал "переключать передачи". Результатом этого только за последние месяцы произошли многочисленные агрессивные стычки.

"Это чистая агрессия. Я лично видел, сколько раз большие корабли китайской береговой охраны и ополчения перерезали нам путь. Они обстреливают нас из водометов", - заявил генерал Ромео Браунер-младший, командующий вооруженными силами Филиппин. 

Это серьезная эскалация со стороны агентов Китайской Народной Республики и требует дипломатического решения на более высоком уровне. Однако филиппинские военные не намерены отвечать агрессией, а хотят отстаивать свои позиции в спорных водах в соотвествии с международным правом.

Спикер Палаты Мартин Ромуальдес, двоюродный брат президента Филлипин, призвал Пекин "предпринять немедленные и конкретные действия, чтобы прекратить эту агрессивную деятельность и поддержать принципы международного права". В своем заявлении он подчеркнул, что его страна "твердо стоит на страже своего суверенитета и юрисдикции над Бахо-де-Масинлоком и его территориальным морем".

Между тем, его коллега из филиппинского Сената Мигель Зубири пошел еще дальше - он предложил потенциальное ухудшение двусторонних дипломатических отношений. "Я призываю президента Фердинанда Бонгбонга Маркоса-младшего отправить нынешнего китайского посла домой", - заявил Зубири.

В ответ Пекин обвинил Филиппины в провоцировании напряженности в Южно-Китайском море. По данным береговой охраны Китая, их филиппинские коллеги проигнорировали многочисленные предупреждения и «намеренно свернули, и непрофессиональным и опасным образом столкнулись» с китайской лодкой.


«Ответственность полностью лежит на Филиппинах», — добавили китайские власти, продемонстрировав отсутствие склонности к компромиссу. На самом деле неизвестно, как далеко готова зайти азиатская сверхдержава, чтобы помешать Маниле укрепить свои позиции в отношении таких оспариваемых объектов, как Вторая отмель Томаса. 

Эксперты считают, что Китай полон решимости напомнить Филиппинам и другим претендентам-соперникам в Юго-Восточной Азии о своем огромном военно-морском превосходстве. Китай также полон решимости оказать давление на Филиппины в Южно-Китайском море, чтобы отговорить их от предоставления Пентагону полного доступа к своим самым северным базам вблизи берегов Тайваня в соответствии с расширенным Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). 

Но помимо запугивания более мелких региональных государств, Китай также намерен проверить решимость Америки. Как и в предыдущих инцидентах, Вашингтон поспешил осудить последние действия Пекина. 

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«Соединенные Штаты поддерживают наших филиппинских союзников перед лицом этих опасных и незаконных действий. Мы подтверждаем, что статья IV Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года распространяется на вооруженные нападения на филиппинские вооруженные силы, государственные суда или самолеты, включая корабли береговой охраны, в любой точке Южно-Китайского моря», — добавили в документе.

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