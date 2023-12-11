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В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить

Существующие на сегодня самоуправляемые транспортные средства могут работать только по строго определенному сценарию.
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Несмотря на громкие заявления разработчиков и технологических компаний о том, что самоуправляемые транспортные средства превосходят водителей-людей, человеческий интеллект остается ключевым в выборе действий.

Целесообразность использования автономных транспортных средств для использования в общественном движении уже давно подвергается сомнению. И вот, спустя годы – после миллиардов долларов инвестиций, мы осознаем, что технология все еще не отвечает требованиям надежного использования для самого обычного, стандартного дорожного движения.

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Недавно была обсуждалась проблема. Департамент транспортных средств Калифорнии приостановил деятельность Cruise, дочерней компании General Motors, занимающейся разработкой беспилотного вождения. Приостановка была вызвана инцидентом, произошедшим в октябре 2023 года, когда обычное транспортное средство, управляемое человеком, сбило женщину-пешехода, при этом отбросив ее на путь беспилотного автомобиля Cruise.

Самоуправляемый автомобиль столкнулся с "препятствием", остановился, а затем попытался съехать на обочину, протащив человека примерно 6 метров. Очевидно, компьютерная программа автомобиля не соответствовала требованиям данной ситуации.

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Миллиарды долларов были вложены в создание автономных транспортных средств, оснащенных сложными датчиками и усовершенствованным программным обеспечением, беспилотники проехали сотни тысяч тестового километража.


Казалось бы, инженеры учли все, что только можно - их автомобили оборудованы таким образом, чтобы справляться с трудностями именно стандартного дорожного движения. В дополнение к неудаче GM, производитель беспилотных грузовиков TuSimple Holdings, ликвидируется и все их потраченные миллиарды долларов просто улетели в "трубу".

Несмотря на эти периодические неудачи, оптимисты по-прежнему убеждены, что программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ) в конечном итоге обеспечит транспортным средствам превосходные ходовые качества, спасая бесчисленное количество жизней за счет сведения к минимуму несчастных случаев, вызванных водителями-людьми.

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До приостановки деятельности GM прогнозировала выручку от своего проекта беспилотных такси к 2030 году в размере 50 миллиардов долларов США. Отражая этот оптимистичный прогноз, дочерняя компания была оценена в 30 миллиардов долларов в раунде финансирования 2021 года.


Беспилотные автомобили и производственные роботы

Беспилотные автомобили представляют собой уникальных роботов, существенно отличающихся от обычных роботов-программ, предназначенных для промышленных или коммерческих нужд. Обычные роботы предназначены для выполнения строго запрограммированных функций и у них не бывает непредвиденных ситуаций.

Если непредвиденные события нарушают запрограммированый процесс, робот останавливается или выполняет заданные процедуры, чтобы минимизировать ущерб производственной линии. В типичных производственных средах эти, запрограммированные по умолчанию, процедуры можно с уверенностью реализовать.

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Теперь посмотрим на самоуправляемый автомобиль. Если робот автопилота предназначен для работы в контролируемой среде, где события предсказуемы, например, на закрытой улице или ограниченном пути, производительность робота можно запрограммировать, поскольку ожидаемые события ограничены. Например, по железнодорожным линиям ходят беспилотные поезда, они безопасны, поскольку доступ к путям контролируется. Если какой-либо объект загораживает поезд, датчики обнаруживают это и поезд останавливается.


Однако автономное транспортное средство, предназначено для свободного передвижения по открытой местности, и по инженерной разработке того же GM, должно работать должным образом в любых условиях. По сути, ожидается, что автомобиль будет имитировать человеческий интеллект. Несмотря на заявления о том, что такие транспортные средства превосходят водителей-людей, человеческий интеллект остается ключевым из-за его уникальных возможностей ориентироваться, как говорится, по ситуации.

Дорожно-транспортные происшествия по своей природе являются случайными событиями, каждое из которых всегда отличается от другого. Работа с такими ситуациями требует быстрого мышления и доступа к информации, неочевидной для автомобильного робота, например к периферийной информации, которую автоматические датчики не могут уловить. Никакое обучение не может подготовить автомобиль к адекватному реагированию на случайные условия дорожного движения.

Для «обучения» этих транспортных средств были пройдены миллионы километров дорожного движения, а в усовершенствование программного обеспечения были вложены миллиарды долларов. Тем не менее, они периодически сталкиваются с моментами, когда 1000 раз протестированные ситуации не соответствуют реальности и не могут заменить водителей-людей.

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Остаются вопросы: смогут ли дальнейшие инвестиции преодолеть эти роботизированные ограничения и превзойдут ли автономные транспортные средства водителей-людей? Давайте просто предположим, что они найдут свою нишу в контролируемой среде. Да, это реально. Но заменить полностью человека? Ну, по крайней мере не сегодня.

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