Стороны процесса находятся в чате социальной сети WeChat, пока кибер-судья рассматривает дело.

В Китае представлена новая система цифрового правосудия с судьями с искусственным интеллектом, кибер-судами и приговорами, выносимыми в чат-приложениях.

Китайские власти заинтересованы в переходе на цифровые технологии судов, для оптимизации рассмотрения дел в своей разросшейся судебной системе с использованием киберпространства, блокчейна и облачных вычислений, сообщает Dailymail.

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Так, в социальной сети WeChat появился "мобильный суд", который менее, чем за год уже успел рассмотреть более 3-х миллионов судебных дел.

Судебные структуры разрешили журналистам ознакомится с системой. В ходе демонстрации было показано, как работает китайский суд Ханчжоу, используя онлайн-интерфейс, в котором истец и ответчик находятся в видеочате, а кибер-судья, созданный на основе искусственного интеллекта заслушивает дело.

«Имеет ли ответчик возражения против доказательств, представленных истцом?» — спрашивает виртуальный судья, сидящий под национальным гербом Китая на судебном заседании.

«Нет возражений», — отвечает человек-истец.



Дела, которые рассматривает суде Ханчжоу, касаются споров между торговцами товаров, нарушения авторских прав, а также рассматриваются претензии по качеству приобретенных покупателями товаров в сети интернет.

Истец регистрирует свое заявление онлайн, а затем получает приглашение для входа в систему для участия в кибер-суде.

По словам властей, передача несложных дел виртуальным судьям существенно снижает нагрузку на судей. Цифровизация хоть в какой-то мере поможет судам справиться с неимоверными нагрузками, связанной с жалобами в электронной коммерции в Китае, где количество пользователей интернета уже превысило 800 миллионов.

"Быстрое завершение дел - это своего рода также правосудие, потому что любые задержки, со всеми вытекающими последствиями, фактически являются отказом в правосудии", — заявил чиновник из Ханчжоу Ни Дефэн.

Он также добавил, что использование технологии блокчейн было особенно полезным, помогая упростить и создать более четкие записи судебного процесса.

С того момента, как был основан суд Ханчжоу, были также созданы аналогичные судебные органы в Пекине и Гуанчжоу, и согласно данным, на их счету 118 764 рассмотренных дел, из которых 88 401 полностью завершены. Приложение "мобильный суд" в WeChat считается в Китае самым популярным приложением, которое позволяет пользователям оформлять иски, проводить слушания, обмениваться документами без необходимости физического присутствия в зале суда.

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Как сообщили официальные лица, приложение было запущено еще в 12 разных провинциях Китая.