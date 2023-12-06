Благодаря обновлению версии iOS 17.2 RC, скорость беспроводной зарядки увеличится с 7,5 Вт до 15 Вт.

Apple, которая обычно осторожна при внедрении новых стандартов, без колебаний внедрила поддержку Qi2 и уже сделала ее доступной в линейке смартфонов iPhone 15. Однако компания решила этим не ограничиваться. В релизе изменений iOS 17.2 RC говорится, что в обновлении будет добавлена поддержка зарядного устройства Qi2 для моделей iPhone 13 и iPhone 14. Это ключевое нововведение, которое позволит заряжать данные модели по новому стандарту Qi2 вместо MagSafe.

реклама



Модели iPhone 2021 и 2022 года будут полностью совместимыми с новейшим стандартом, который эффективно увеличивает скорость беспроводной зарядки с 7,5 Вт до 15 Вт. До сих пор входная мощность 15 Вт на iPhone 13 и 14 достигалась только с помощью зарядных устройств, сертифицированных Apple MagSafe, а зарядные устройства сторонних производителй не выдавали мощность более 7,5 Вт. Qi2 обеспечивает те же 15 Вт на совместимых устройствах, но теперь уже всех производителей, сообщает Smartprix.

Хотя на рынке еще нет беспроводных зарядных устройств, совместимых с Qi2, однако они должны появиться к концу этого года или в начале 2024 года. В очереди на сертификацию находятся более 100 устройств различных производителей, а это значит, что пользователи с iPhone 13 или iPhone 14 скоро смогут приобрести более быстрое беспроводное зарядное устройство.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Интересно, что в 2024 году несколько Android-устройств, в первую очередь флагманы, также должны принять новый стандарт беспроводной зарядки.