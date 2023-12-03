С новым режимом Portrait Mode можно настраивать фокус фотографии после съемки.

В сентябре Apple выпустила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro с широким набором новых функций. Несмотря на то, что общий дизайн схож с прошлогодними моделями, компания представила значительные обновления. Apple опубликовала новый рекламный ролик, в котором рассказывается о возможностях камеры iPhone 15 с новым режимом Portrait Mode и о том, как легко можно настроить фокус изображения именно после съемки.

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Несмотря на отсутствие видео-камеры как таковой, стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 pro могут выполнять 2-кратный зум. Весь процесс осуществляется цифровым способом, и результаты довольно удивительны. Кроме того, Apple добавила множество новых функций фронтальной камеры, которые делают стандартные модели достойным обновлением по сравнению с прошлогодними iPhone 14. В своей последней рекламе Apple подчеркивает возможности камеры iPhone 15, в частности, функции редактирования фокуса.

Если вы еще не знакомы с этой функцией, то узнайте, что в iPhone 15 и iPhone 15 Plus есть возможность настроить фокус фотографии после ее съемки. Эта функция является частью режима "Портрет" iPhone 15 и доступна в разделе редактирования фотографии после ее съемки.

Комичный ролик Apple, который называется Album Cover, рассказывает о друзьях, которые выбирают фотографию для обложки своего музыкального альбома. При этом девушка на фото получилась "не очень". Однако она знает о функции, которая может исправить резкость после того, как съемка уже была произведена, чем не мало удивляет своего друга. Видео на английском языке, но вы можете включить субтитры.





Редактирование фокуса в iPhone 15

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Чтобы использовать функцию редактирования фокуса в iPhone 15, надо перейти к фотографии и нажать кнопку редактирования. В интерфейсе редактирования нажать на значок диафрагмы и выбрать уровень размытия фона с помощью ползунка. Вы также можете выбрать на фотографии только часть объекта, на котором нужно сфокусироваться.