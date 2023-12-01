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Боевой вертолет Denel AH-2 Rooivalk из Южноафриканской Республики - перспективы и история создания

В Rooivalk не заложены особые конструкторские идеи, тем не менее его летные характеристики соответствуют мировому уровню.
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Denel AH-2 Rooivalk является ударным вертолетом, который разработан и произведён компанией Denel Aviation Южноафриканской Республики. Этот вертолет был создан для выполнения задач противовоздушной и противопехотной борьбы, а также для поддержки наземных войск. 

История происхождения Denel AH-2 Rooivalk началась в 1984 году, когда в ЮАР  наступила необходимость создания ударного вертолета, способного эффективно бороться с танками, другими бронированными целями и пехотой. Первый полет в виде прототипа произошел в 1990 году, а в серийное производство вертолет поступил в 1999 году.

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Несмотря на свои уникальные технические характеристики и возможности, Denel AH-2 Rooivalk не имел большого успеха на экспортных рынках. Южноафриканская Республика рассматривала возможности продажи вертолетов другим странам, в том числе Италии, Бразилии, Швейцарии и другим, но конечные сделки не были осуществлены из-за различных причин, включая политические и экономические факторы. Несмотря на это, даже простые попытки продажи помогли продемонстрировать потенциал Denel AH-2 Rooivalk на мировом рынке.

Denel AH-2 Rooivalk способен нести широкий спектр вооружения, его двигатель - Rolls-Royce Gem, также имеет продвинутую систему связи и управления огнем. В последние годы продолжает использоваться в вооруженных силах ЮАР. 

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Atlas (ныне Denel) Rooivalk - это первый рабочий результат программы разработки отечественного ударного вертолета, начатой в 1981 году. Первоначально в программе участвовали модели XH-1 Alpha и XTP-2 Beta в качестве концептуальных и системных испытательных стендов. Окончательный прототип Rooivalk, первоначально получивший обозначение XH-2 (Experimental Helicopter №2), совершил свой первый полет в 1990 году. Позже тип был переименован в CSH-2 (Combat Support Helicopter №2), а еще позже - в XDM (Experimental Development Model). Вскоре после этого полетел второй прототип, ADM (Advanced Development Model), и были возложены задачи по разработке авионики и вооружения.

Хотя внешне Rooivalk выглядит как совершенно новая машина, он основан на южноафриканском вертолете Oryx, который, в свою очередь, является переделанной и модернизированной версией французского Aerospatiale Puma. Rooivalk использует те же двигатели (хотя и в несколько модернизированном виде) и несущий винт.

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Ступенчатые тандемные кабины пилота и второго пилота-стрелка (сзади и спереди соответственно) имеют двойное управление, а также три ЖК-дисплея. Третий дисплей используется для предупреждения об угрозе. Головной дисплей отсутствует, но символика отображается на визоре шлема в полном цвете. В носовой гиростабилизированной турели установлена система автоматического обнаружения и сопровождения целей, включающая лазерный дальномер, инфракрасную камеру переднего обзора и телевизионную камеру, а два члена экипажа имеют нашлемные прицелы.

Стандартные, серийного выпуска вертолеты Rooivalk имеют улучшенный ИК-выхлоп глушителя и увеличенные щеки, в них размещаются боеприпасы и авионика. Так как к этим щекам еще можно прикрепить несколько внешних сидений, то это позволяет Rooivalk подобрать экипаж сбитого вертолета, или осуществить перевозку бойцов спецназа. Свой первый AH-2A  подразделение Rooivalk получило в 1999 году, а последний из двенадцати своих экземпляров в 2001 году.

Этот боевой вертолет имеет носовую 20-мм пушку ARMSCOR и  может нести до 16-местных ракет ZT-6 Mokopa. Rooivalk также может в качестве альтернативы нести небольшие американские  управляемые ракеты TOW. Также предусмотрена возможность установки ракет класса "воздух-воздух" малой дальности. Еще его видели с блоками, начиненными 70-мм неуправляемыми ракетами.

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Denel AH-2 Rooivalk способен нести широкий спектр вооружения, его двигатель - Rolls-Royce Gem, также имеет продвинутую систему связи и управления огнем. В последние годы продолжает использоваться в вооруженных силах ЮАР. Несмотря на то, что вертолет так и не смогли продать на экспорт и он не несет особых конструкторских идей, тем не менее эксперты считают, что его летные характеристики вполне конкурентноспособны.

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denel ah-2 rooivalk боевой вертолет вертолеты юар ударный вертолет
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