AMD обеспечивает улучшенную поддержку трассировки лучей для графических процессоров Radeon с помощью драйверов Vulkan в Linux, а MESA RADV обеспечивает поддержку запросов Mesh Shader.

Официальные драйверы AMD для Vulkan столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны разработчиков открытого кода для Linux, особенно ответственных за драйверы MESA RADV Vulkan, в создании которых принимали участие Valve, Red Hat и Google.

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Совсем недавно в драйверах с открытым исходным кодом появилась поддержка трассировки лучей, что вызвало огромный интерес со стороны пользователей графических процессоров Radeon на этой платформе и сделало их жизнеспособной альтернативой. Однако Team Red вышла на ринг с "частичной реализацией" трассировки лучей в своих драйверах. Новые особенности GPU включают (перевод сделан Google с phoronix.com):

Phoronix сообщает, что поддержка KHR_cooperative_matrix нацелена на вычислительные шейдеры в приложениях машинного обучения, но это шаг, который показывает, что AMD планирует скоро внедрить трассировку лучей в официальные драйверы.

Однако, судя по сегодняшней разработке, похоже, что компания сильно отстает от драйвера RADV Vulkan, который уже реализовал трассировку лучей в таких играх, как Quake II и DOOM Eternal, причем с приличным приростом производительности.

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Если посмотреть шире, то драйвер RADV Vulkan от MESA становится жизнеспособной альтернативой драйверу Vulkan "AMDVLK" от AMD, поскольку сторонние разработчики не только просто поддерживают устаревшее оборудование, но и улучшают производительность с каждым обновлением. Самый последний случай - добавление Mesh/Task Shader Queries для графических процессоров RDNA 2 и RDNA 3. Получается, что AMD есть над чем поломать голову в лагере Linux.