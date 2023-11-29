Продажи Nvidia показали колоссальный рост, Meta и Microsoft возглавили список заказчиков.

Финансовые показатели NVIDIA за третий квартал показали огромный рост доходов, причем значительная часть пришлась на сегмент GPU AI для центров обработки данных. Продажи NVIDIA были поддержаны огромным спросом на графические процессоры для искусственного интеллекта со стороны Microsoft & Компания Meta и как ожидается, в предстоящих кварталах рост продаж будет продолжен.

реклама

Исследовательская компания Omdia выяснила, что только за один квартал NVIDIA продала почти полмиллиона графических процессоров AI, в основном состоящих из Hopper H100 и Ampere A100. Такие объемы продаж эксперты расценивают как нечто невиданное в индустрии, что привело NVIDIA к доминированию на рынке.

Omdia также проанализировала, какие компании приобрели графические процессоры ИИ NVIDIA за этот период, и, похоже, Meta и Microsoft возглавили список, получив 150 000 единиц из текущего арсенала графических процессоров ИИ NVIDIA. Обе компании технически хорошо вовлечены в гонку генеративного ИИ, особенно когда дело доходит до интеграции функций ИИ в основные приложения, поэтому компании жаждут "вычислительной мощности", и NVIDIA готова их удовлетворить. Также можно упомянуть такие компании, как Google, Oracle и Tencent, которые используют графические процессоры NVIDIA AI GPU для своих соответствующих подразделений CSP.

NVIDIA также получила приличную долю заказов с китайского рынка - около 30 % заказов компании в 3 квартале 2023 года. Однако с учетом последней политики США, похоже, Team Green может столкнуться с трудностями при выполнении заказов, поскольку компания попала под новый сет экспортных ограничений. Несмотря на то, что NVIDIA ищет обходные пути, прогнозируется, что компания может столкнуться с падением доходов на китайском рынке, что, возможно, создаст брешь для новых конкурентов, таких как Huawei.

В анализе Omdia также говорится, что NVIDIA имеет все шансы на успех в 2024 году, а квартальные продажи могут еще больше вырасти, поскольку спрос на H100/A100 быстро растет, и заказы уже превысили 52-недельные сроки поставки. Даже TSMC заявила, что NVIDIA имеет все шансы стать крупнейшей в мире компанией по производству чипов в 2024 году.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Учитывая, что в 2027 году доход от серверной индустрии составит около 200 миллиардов долларов, похоже, что NVIDIA намерена извлечь максимальную выгоду из растущего рынка, и компания уже раскрыла планы по повышению конкурентоспособности своих ИИ-предложений за счет внедрения стандартов полупроводников и памяти нового поколения, а также значительных улучшений в программных ресурсах.