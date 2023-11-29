Пленка изготовлена из японских нанополимерных материалов. В проведенном тесте телефоном забивали гвоздь, но экран остался цел.

Компания X-ONE из России представила инновационную защиту для мобильных телефонов, которая может стать одной из самых надежных в мире.

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Несмотря на санкции, продукция Apple по-прежнему пользуется большим спросом среди российских потребителей. Однако из-за высоких цен на последние модели iPhone, пользователи стремятся обеспечить максимальную защиту своих устройств от падений и повреждений.

Производитель провел серию тестов своей защитной пленки, в том числе испытаний брони на прочность, опубликовав результаты на своей странице в YouTube. Так, в тире телефон iPhone был обстрелян из винтовки, а затем его экраном с бронированной пленкой был забит гвоздь.



Практика показывает, что даже при высокой прочности телефонов одно случайное падение может привести к трещинам, и обычное защитное стекло не всегда спасает экран устройства от повреждений. Однако бронепленка X-ONE Extreme Shock Eliminator 5-го поколения, обладающая уникальными защитными свойствами, может быть настоящим спасением.



Особенности бронепленки

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Пленка 5-го поколения X-ONE Extreme Shock Eliminator изготовлена из японских нанополимерных материалов, которые широко применяются для защиты некоторых частей военных вертолетов. По своему внешнему виду эта пленка скорее напоминает обычное защитное стекло, обладающее такой же плотностью, как на оригинальном экране iPhone. Эта пленка по результатам тестирования показала результаты, во много раз превосходящие защиту "родного" стекла, увеличивая при этом и срок службы устройства.