В прошлом 2022 году президент Южной Кореи Юн Сук Ёль (Yoon Suk Yeol) публично заявил, что однажды он поставит перед собой цель войти в четверку крупнейших мировых поставщиков оружия после США, России и Франции. Конечно, это была амбициозная цель, но она не кажется такой невыполнимой, как могла бы показаться даже несколько лет назад, благодаря серии крупных сделок, подписанных Сеулом и его отечественной оружейной промышленностью.

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Стокгольмский международный институт исследования проблем мира назвал Южную Корею девятым по величине экспортером оружия в мире в 2018-2022 годах. Это была одна из двух азиатских стран, вошедших в число 25 крупнейших экспортеров (вторая — Китай, занявший четвертое место). Что, пожалуй, более поразительно, так это то, что за этот пятилетний период продажи оружия в Южной Корее выросли на 74 процента по сравнению с 2013-2017 годами.

С конца 2000-х и начала 2010-х годов правительство Южной Кореи начало предпринимать амбициозные усилия по укреплению экспортно-ориентированных характеристик оборонной промышленности страны. Старший научный сотрудник Института глобальной стратегии Sungkyun в Сеуле Ким Чжэ Ёп рассказал, что эти усилия направлены не только на повышение экономической ценности корейской оборонной промышленности, например, создание новых рабочих мест или получение прибыли, но и на повышение долгосрочной конкурентоспособности отрасли, чтобы выстоять в жесткой конкуренции среди многочисленных поставщиков оружия по всему миру

Эти усилия, похоже, приносят свои плоды, поскольку Ким назвал 2022 год «годом беспрецедентного успеха в экспорте вооружений на зарубежные рынки». В прошлом году экспорт оборонной продукции достиг $17,3 млрд, что более чем вдвое превышает $7,25 млрд, достигнутых в 2021 году. И эта цифра, вероятно, увеличится, когда 2023 год завершится, благодаря продаже истребителей Малайзии, наземной техники Австралии и, по слухам, средств противовоздушной обороны Саудовской Аравии.

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Как Южная Корея достигла таких результатов? Представители правительства и промышленности в Сеуле называют несколько ключевых факторов, но одна из них, похоже, сводится к связям между правительством и его привилегированными промышленными партнерами.



Причины успеха Южной Кореи

Во-первых, начнем с производства. Наличие активных производственных линий у таких компаний, как Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Nex1, Hyundai Heavy Industries, Kia Motors и Korea Aerospace Industries (KAI) - в первую очередь для удовлетворения внутреннего спроса, но легко перенаправляемых для выполнения экспортных заказов, - одна из причин, по которой Сеул получает серьезные зарубежные оборонные контракты.

Например, завод № 3 компании Hanwha Aersopace в Чханвоне наращивает мощности по производству 155-мм самоходных гаубиц K9. Недавно завод удвоил годовую производственную мощность до 160 единиц K9, установив вторую сборочную линию. После открытия третьей линии в апреле 2024 года эта цифра возрастет до 240 К9 в год.

Во время экскурсии по заводу Ли Кёнхун, старший вице-президент производственного отдела Changwon Plant 3, рассказал Breaking Defense, что на создание K9 уходит всего три недели. Более того, одновременно с наращиванием мощностей у себя на родине Hanwha Aerospace открывает сборочные линии K9 в Австралии, Египте и Польше.

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Демонстрируя скорость, с которой производители могут осуществлять поставки, первые 10 танков K2 и 24 K9 были выгружены в польские доки в декабре прошлого года, всего через четыре месяца после подписания контракта. На данный момент Hanwha поставила в Польшу 48 K9A1, а еще одна партия из 18 самолетов покинула Чханвон 23 октября. Аналогичным образом, первые самолеты FA-50 достигли Польша в течение десяти месяцев после подписания контракта в сентябре 2022 года.

Такая оперативность редко встречается у американских или европейских OEM-производителей, но Южная Корея может обеспечить быстрые поставки благодаря симбиотическим отношениям между правительством и оружейными компаниями, где внутренние поставки могут быть перераспределены для удовлетворения экспортных заказов. Южнокорейские чиновники, по крайней мере до сих пор, были готовы отложить поставку собственного оружия, чтобы стимулировать продажи оружия за границу.

Южнокорейские компании могут свободно адаптировать оборудование к потребностям клиентов, а также передавать технологии и налаживать местное производство.

Например, 1 февраля 2022 года Египет разместил заказ на сумму 2 триллиона вон (1,6 миллиарда долларов) на машины пополнения запасов боеприпасов K9 и K10. Первые автомобили будут собраны в Южной Корее, но в конечном итоге на государственном заводе Factory 200 под Каиром будут собирать K9, причем 30 процентов комплектующих будет производиться на местном уровне. У Южной Кореи есть побочные преимущества от локализации, поскольку она создает военную устойчивость благодаря стратегическим производственным мощностям и вторичной цепочке поставок за пределами своих собственных границ.

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Третьим фактором роста экспортных продаж является качество и технологии, которые также обусловлены работой правительства с промышленностью.

Ким сказал: «Окруженная враждебными и грозными военными державами, такими как Северная Корея, Китай и Япония, Южная Корея должна поддерживать непрерывную оборонительную позицию». Такая позиция привела к тому, что оборонная промышленность Сеула разрабатывает и производит технически надежное оружие, а также использует собственные промышленные базы мирового класса, такие как судостроение, электроника, автомобили, машины и другие.

Ким также отметил ценовую конкурентоспособность как еще одну из причин привлекательности Южной Кореи, особенно на фон с более дорогими товарами из развитых держав, таких как США и Европа. В результате все больше стран, особенно развивающихся малых и средних держав, обращают внимание на Корею как на поставщика качественного и доступного оружия.



В последнее время экспорт увеличился

Тем не менее, факторы, перечисленные выше, справедливы в течение некоторого времени. На вопрос, почему 2022 год был таким знаменательным, несколько сотрудников оборонного ведомства пошутили, что их крупнейшими "клиентами" являются такие страны как Северная Корея и другие, чья воинственность по отношению к соседям привела к росту мировых продаж оружия за последние 18 месяцев.

Это подчеркивает еще одну причину успеха Сеула – его готовность поддержать страны, запуганные репрессивными государствами. Столкнувшись с воинственностью Пхеньяна на протяжении последних 70 лет, Южная Корея сочувствует демократическим странам, таким как Польша, которые сталкиваются с опасными угрозами вдоль своих границ.

«Примечательно, что основными получателями южнокорейских систем вооружения в основном являются страны Юго-Восточной Азии, Индия, Австралия, а также страны Северной и Восточной Европы, сталкивающиеся с угрозами безопасности со стороны агрессивных, ревизионистских великих держав», — сказал Ким. Другими словами, добавил он, экспорт оружия Южной Кореей обеспечивает существенную поддержку оборонительным усилиям этих стран.

Несмотря на важные контракты в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, настоящей наградой для южнокорейских компаний является рынок Five Eyes (альянс пяти разведок Австралии, США, Британии, Канады и Новой Зеландии). Это делает недавние победы артиллерийского гиганта Hanwha в Австралии еще более значимыми.



Продажа 129 боевых машин пехоты AS21 Redback, а также 30 гаубиц AS9 Huntsman и 15 машин пополнения боеприпасов AS10 дает компании реальную возможность войти в "пять глаз", и она хочет извлечь из этого выгоду. Сборка этих машин будет осуществляться на новом заводе вблизи Джилонга, штат Виктория, со значительным содержанием австралийской промышленности. Этот завод строится поэтапно, поэтому в будущем он сможет производить оборудование и для других экспортных рынков.

Однако главной целью остается проникновение Южной Кореи на прибыльный американский рынок. Первый шаг был достигнут за счет продажи 155-мм артиллерийских снарядов США. Сообщается, что в апреле правительства двух стран договорились о поставке 500 000 артиллерийских снарядов сверх 100 000 снарядов, поставленных в 2022 году.

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Траектория оборонной промышленности Южной Кореи имеет тенденцию к росту - трудно оценить, каких еще высот он достигнет в этом направлении, поскольку это будет определяться конфликтами и напряженностью по всему миру.