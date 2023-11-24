Прежде чем выйти на улицу холодным зимним утром, мы делаем некоторые вещи: выпиваем чашку кофе, одеваемся и прогреваем перед поездкой свой автомобиль несколько минут на холостом ходу. В конце концов, мало кому из нас нравится ездить в холодной машине, тем более, что многие автомобили оснащены дистанционными устройствами, позволяющими легко прогреть их. Возможно, вы даже считаете, что прогрев автомобиля перед поездкой - это хорошо.

Эта практика глубоко укоренилась в автомобильной культуре, и до середины 90-х годов прошлого века водителям рекомендовалось поступать именно так, чтобы обеспечить правильную воздушно-топливную смесь в двигателе, улучшить его работу и продлить срок службы. Это объясняется тем, что в большинстве старых автомобилей использовался карбюратор, и чтобы двигатель не заглох, его необходимо было прогревать.

Однако за последние 30 лет ситуация существенно изменилась, и у современных двигателей эта проблема решена. На самом деле, прогрев автомобиля может повредить двигатель.

Разогревать или не разогревать? В конечном счете, миф о том, что любой современный автомобиль необходимо прогревать перед поездкой в мороз, является ложным. Масло необходимо для смазки двигателей автомобилей, работающих на газе. Когда вы заводите автомобиль, масляному насосу требуется около 20-30 секунд, чтобы полностью смазать двигатель.

Хотя за это время двигатель может полностью и не прогреться, но он уже готов к движению. Однако если оставить двигатель работать на холостом ходу на несколько минут, то масло будет стекать с его основных узлов, что может привести к увеличению трения и износу. Поэтому многие автопроизводители рекомендуют заводить автомобиль, пристегиваться и выезжать практически сразу.

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Когда на улице очень холодно, может возникнуть соблазн оставить двигатель на холостом ходу на 10 минут или более, чтобы прогреть салон и разморозить стекла. Однако следует помнить, что движение на автомобиле - это самый быстрый и эффективный способ прогрева двигателя.

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В зимнее время лучше всего запустить двигатель, выйти из машины, чтобы убрать лед и снег, дать время дефростеру начать обдув теплым воздухом и как можно скорее отправиться в путь.