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Компания Virgin Galactic, основанная сэром Ричардом Брэнсоном, объявила о том, что первый полет частного пассажира в космос состоится в следующем месяце. Эта новость, ставшая результатом многолетних разработок и испытаний космического корабля и системы запуска Virgin Galactic, является важной вехой в стремлении компании сделать космический туризм реальностью.
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В предстоящем полете будут участвовать два опытных пилота, а на борту будет находиться три пассажира личность которых не афишируется.
Этот полет, получивший название "Galactic 02", станет четвертым пилотируемым полетом Virgin Galactic на сегодняшний день и первым с февраля этого года. Компания проводит тщательную программу испытаний и разработок, направленную на повышение безопасности и надежности космических аппаратов и систем запуска, и последний полет рассматривается как ключевой шаг вперед в этом процессе.