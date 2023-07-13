Если вы являетесь пользователем iPhone, то наверняка уже слышали о новой бета-версии iOS 17. В этом обновлении появилось множество новых функций и улучшений, которые, несомненно, улучшат работу с iOS. Хотя бета-версия, как правило, не гарантирует стабильную работу и может содержать некоторые ошибки, рискнуть стоит тем, кто хочет опробовать новейшие функции, как только они станут доступны.





В этой статье мы расскажем о том, как обновить iPhone до бета-версии iOS 17. Но перед этим важно помнить, что бета-версия предназначена для разработчиков и поэтому не так стабильна, как официальный релиз iOS. Поэтому, если вас не устраивает возможность столкнуться с глюками или ошибками, лучше дождаться официального релиза.

Фото: blog.proclipusa.com

Ниже описаны шаги по обновлению iPhone до бета-версии iOS 17:





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1. Пройдите регистрацию в программе бета-версии: Чтобы загрузить бета-версию, сначала необходимо зарегистрироваться в бета-программе Apple. Это можно сделать, посетив веб-сайт Apple Beta Software Program.





2. Создайте резервную копию устройства: Прежде чем начать процесс обновления, убедитесь, что у вас есть последняя резервная копия вашего iPhone. Не стоит терять данные, если в процессе обновления что-то пойдет не так.

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3. Загрузите профиль: После присоединения к программе бета-тестирования необходимо загрузить на iPhone профиль бета-тестирования. Это позволит телефону получать бета-версии обновлений так же, как и обычные обновления. Загрузить бета-профиль можно с сайта Apple Beta Software Program, нажав на кнопку "Загрузить профиль".





4. Установите бета-версию: После загрузки профиля перейдите в приложение "Настройки", выберите пункт "Общие", затем "Обновление ПО". Здесь должна появиться опция загрузки и установки бета-версии iOS.





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5. Дождитесь установки: После нажатия на кнопку "Загрузить и установить" начнется процесс обновления. В зависимости от размера обновления и скорости Интернета это может занять некоторое время, поэтому наберитесь терпения.





6. Наслаждайтесь функциями бета-версии: После завершения процесса установки на вашем iPhone должна быть установлена последняя бета-версия iOS. Теперь вы можете изучить все новые функции и улучшения, которые в ней реализованы!





Мы надеемся, что эта статья поможет вам обновить iPhone до бета-версии iOS 17. Помните, что бета-версии могут быть нестабильными, поэтому важно создавать резервные копии данных и соблюдать осторожность при обновлении.