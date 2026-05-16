techbaza
Xiaomi представила холодильник Mijia 400L с функцией автоматического приготовления льда
Четырехдверный холодильник от Xiaomi получил регулируемую зону на 50 литров и систему генерации льда за 60 минут

Компания Xiaomi открыла в Китае прием предварительных заказов на четырёхдверный холодильник Mijia Refrigerator French 400L Automatic Ice Maker.

Модификация оснащена автоматическим ледогенератором, который производит лёд примерно за час. Устройство обеспечивает 99,9% защиту от бактерий, а встроенная система ионной фильтрации нейтрализует запахи.

Полезный объем устройства делится на три зоны: холодильная камера вмещает 216 литров, морозильная — 134 литра, а регулируемая секция — 50 литров. Температуру в регулируемом отделении можно настроить в пределах от -1 C до 5 C.

Модель интегрирована в экосистему HyperOS, что позволяет осуществлять удаленный контроль через приложение. Уровень шума при работе компрессора составляет 35 дБ, гарантийный срок на компрессор от производителя — 10 лет.

Корпус устройства выполнен в абрикосовом цвете и занимает на полу 0,4 квадратного метра площади. Розничная цена на рынке Китая составляет 2999 юаней (около 440 долл. США).

#xiaomi #холодильник
Источник: gizmochina.com
