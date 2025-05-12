В Bluetooth 6.1 реализована технология Randomised RPA для защиты данных и снижения энергопотребления.

Организация Bluetooth SIG анонсировала стандарт Bluetooth 6.1, в котором реализованы улучшения технологии Randomised RPA (разрешаемый частный адрес). Цель изменений — обеспечить более высокий уровень секретности устройств с помощью создания уникальных идентификаторов, что усложняет возможность отслеживания их действий.

Помимо этого, обновление способствует снижению энергопотребления за счёт делегирования процесса рандомизации адресов специализированному контроллеру. Это может привести к увеличению времени автономной работы таких устройств, как наушники и смартфоны.

Bluetooth SIG также объявила о планах интенсифицировать процесс разработки новых версий стандарта. Теперь базовые спецификации будут публиковаться с периодичностью в полгода, в то время как ранее этот процесс занимал несколько лет.