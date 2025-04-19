REDMI Monitor G Pro 27Q: описание технологии, возможностей и сроков продаж.

Redmi представила новый монитор REDMI Monitor G Pro 27Q, официально поступивший в продажу на платформе JD.com. Устройство станет доступно для покупки с 24 апреля в 19:00 по местному времени.

Монитор оснащен технологией Mini LED-подсветки с 1152 зонами локального затемнения. Среди характеристик указаны частота обновления 180 Гц, время отклика 1 мс, поддержка AMD FreeSync и сертификация HDR 1000. Максимальная яркость достигает 2000 нит, а цветовая точность соответствует E<1. Устройство также включает технологию защиты зрения Xiaomi Qingshan Eye Care.

В новинке используется Quantum Dot (QD). Он обеспечивает охват 99% цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB, а также 100% sRGB.

Технология Mini LED обеспечивает высокую контрастность и точное управление подсветкой.

Цена устройства пока не объявлена. Однако, исходя из характеристик, монитор предположительно относится к категории высокого или среднего уровня.