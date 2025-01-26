Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, сделал важные заявления о выходе игр для Xbox на других платформах.

Компания Microsoft представила новую концепцию развития своего игрового направления. В интервью подкасту Gamertag Radio Фил Спенсер отметил, что в индустрии произошли изменения, и теперь игры стали важнее платформ.

Microsoft больше не придерживается строгих правил, когда речь идёт о выпуске игр для Xbox на других платформах. Компания стремится развивать партнёрские отношения с PlayStation, Nintendo, Valve (Steam) и другими заинтересованными сторонами.

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Руководитель игрового подразделения Microsoft отметил, что, несмотря на изменение стратегии компании, она продолжит производить консоли Xbox, поскольку они являются важной частью её бизнеса.

Я считаю, что оборудование играет важную роль в нашей работе, но мы не хотим ограничивать доступ к нашим играм для пользователей других платформ. Люди должны иметь возможность выбирать устройство, которое им больше подходит, и определять, где и как они хотят играть. Наша задача — создавать устройства, которые будут лучшими в своём классе.

В соответствии с ранее просочившейся информацией, топ-менеджер утверждает, что игры компании придут и на Nintendo Switch 2. Согласно последним слухам, шутер DOOM: The Dark Ages появится на новой портативной консоли.