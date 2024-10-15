Недавно в японском регионе Чубу был организован необычный семинар. На мероприятии, где было представлено большое количество разобранных китайских электромобилей, японские производители запчастей получили возможность детально изучить электромобили своих конкурентов. Самым ярким впечатлением стало значительно меньшее количество деталей в автомобилях. Китайские производители упрощают производственные процессы за счет использования интегрированных систем, объединяющих различные детали.

Особое внимание было уделено модели ATTO 3, которую BYD выпустила в 2022 году. Автомобиль впечатлил японских инженеров отсутствием сложности и высоким уровнем интеграции компонентов. В качестве одного из лучших примеров можно привести тот факт, что система электропривода, используемая в автомобиле, состоит всего из восьми частей. К основным компонентам относятся двигатель, инвертор и коробка передач.

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Такой подход позволил BYD значительно снизить производственные затраты, уменьшить вес своих автомобилей и повысить эффективность. Китайские бренды делают процесс производства еще более эффективным, используя одни и те же компоненты в разных моделях. Таким образом, становится возможным крупномасштабное производство, а затраты еще больше снижаются.

Ориентированный на затраты подход китайских производителей электромобилей резко контрастирует с японским подходом к производству, в котором основное внимание уделяется качеству и долговечности. Однако благодаря этой стратегии китайские производители стремятся донести технологию электромобилей до широкой аудитории и быстро популяризировать ее. Руководители, присутствовавшие на мероприятии, не могли скрыть своего удивления по поводу малого количества деталей в автомобилях BYD и Tesla.

Представитель компании Nissin Precision Machines поделился своими впечатлениями: «Я был поражён, увидев, насколько мало деталей в электромобилях BYD. Мы стремимся развивать свою деятельность в сфере электромобилей, используя передовой китайский опыт».

Со своей стороны, представитель компании Sanyo Trading отметил: «Китайские производители уделяют особое внимание снижению затрат, стараясь достичь максимальной эффективности. Их подход к качеству отличается от традиционного японского».