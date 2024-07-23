В тестах, проведенных Consumer Reports, BMW iX получил наивысшую оценку, а среди более доступных моделей наиболее рекомендованной оказалась модель Hyundai Ioniq 6.

Компания Consumer Reports (CR), известная своими исследованиями, ориентированными на потребителей, добавила 14 моделей в окончательный список по результатам тестирования около 50 различных электрических моделей.

Самой высокой оценкой среди электромобилей, протестированных организацией, стал BMW iX. Набрав 84 балла из 100, эта модель также смогла занять лидирующую позицию среди люксовых электрических внедорожников в своей категории. В этой же категории Genesis GV60 набрал 75 баллов, Lexus RZ - 74 балла, Audi Q4 e-tron - 71 балл и Audi Q8 e-tron - 70 баллов.

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Переходя к более доступным электрическим моделям, первой из них идет Hyundai Ioniq 6. Организация ставит 83 балла этой модели, которая привлекает внимание своим дизайном и технологиями, и подчеркивает очень хорошие впечатления от вождения, мощность быстрой зарядки 350 кВт постоянного тока, звукоизоляцию и производительность.

Одна из моделей, которой CR присвоила высокие баллы, принадлежит концерну Hyundai: Kia Niro. Стопроцентно электрическая версия модели, которая также имеет гибридную версию, получила от организации 71 балл. Если вернуться к категории роскошных автомобилей, то видно, что BMW i4, как и Ioniq 6, получил высокий рейтинг в 83 балла. Porsche Taycan находится сразу за ним с 76 баллами.

Kia EV6 стал одним из самых рекомендуемых CR электромобилей с 77 баллами. Сразу за ним идет Tesla Model Y, единственная Tesla в списке с 72 баллами. Модели Nissan Ariya и Ford Mustang Mach-E также вошли в число рекомендованных электромобилей с 70 баллами. Kia EV9 - единственный вариант в категории внедорожников с тремя рядами сидений, набравший 98 баллов.