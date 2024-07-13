В отчёте говорится, что достижения Samsung в области искусственного интеллекта привлекли внимание четырёх из пяти пользователей устройств, которые не являются пользователями Samsung. Две трети пользователей используют функции Galaxy AI.
Исследование проводилось до появления Galaxy AI, основанного на One UI 6.1.1. Потребители поделились своим опытом использования One UI 6.1.
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Среди наиболее используемых функций Galaxy AI можно назвать:
- Circle to Search — это функция, поддерживаемая Google, которая поставляется с Galaxy S24. Она позволяет быстро получить информацию о том, что вы видите на экране, включая фотографии, видео или текст, простым жестом пальца или пера S Pen. Эта функция доступна в приложении «Галерея», в Интернете, в социальных сетях и т. д.
- Чат-ассистент переводит входящие и исходящие звонки в режиме реального времени. Эта функция предназначена для совместной работы с приложениями сторонних разработчиков. Она предоставляет помощь на 13 языках, чтобы обеспечить удобное общение и поддержку пользователей по всему миру.
- Генеративное редактирование использует искусственный интеллект для внесения исправлений и улучшений в изображения, сделанные пользователем. Эта функция позволяет исправить фотографию, сделанную под неудачным углом, и удалить нежелательные объекты на снимке.
Samsung утверждает, что к концу 2024 года Galaxy AI будет использоваться в более чем 200 миллионах устройств.