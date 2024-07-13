Компания HONOR представила свою новую модель складного телефона. HONOR Magic V3 тоньше и обладает лучшим аппаратным обеспечением, чем недавно представленный Galaxy Z Fold 6.

Компания HONOR анонсировала свой новый флагманский смартфон HONOR Magic V3 с функцией складывания. Этот телефон является преемником модели Magic V2 и был представлен в Китае.

Ожидается, что анонс для глобальных рынков состоится на выставке IFA 2024 в сентябре. HONOR Magic V3 — это смартфон-раскладушка, который отличается тонким дизайном и высокой функциональностью.

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Толщина нового телефона всего 9,2 мм, а вес — 226 грамм. HONOR утверждает, что шарнир телефона — самый тонкий на сегодняшний день: всего 2,84 мм. Компания также заявляет, что шарнир устойчив к 500 000 сгибаний.

HONOR Magic V3 оснащён 7,92-дюймовым складным дисплеем с разрешением 2344 x 2 56 и соотношением сторон 9,78:9. Также есть 6,43-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2376 x 1060 и соотношением сторон 20:9. HONOR утверждает, что яркость дисплея может достигать 5000 нит для HDR-контента. Яркость внутреннего экрана составляет 1800 нит, а яркость внешнего экрана — 2500 нит.

Телефон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. В этой модели используется более крупная система охлаждения с испарительной камерой. Несмотря на это, телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 5150 мАч на кремниевой основе, который поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и проводную зарядку мощностью 66 Вт.

HONOR Magic V3 оснащён тройной системой задних камер, включающей основную камеру 50 Мп (f/1.6), ультраширокоугольную камеру 40 Мп (f/2.2, автофокус, угол обзора 112 градусов) и перископическую камеру 50 Мп 3,5x (f/3.0). Также есть 20-Мп камера для селфи и видеозвонков.

В телефоне доступно 16 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом до 1 ТБ. Стартовая цена телефона составляет 1240 долларов. Ценообразование по объёму памяти и хранилища выглядит следующим образом:

HONOR Magic V3 12 ГБ + 256 ГБ: $1240

HONOR Magic V3 16 ГБ + 512 ГБ: $1378

HONOR Magic V3 16GB + 1TB: $1516