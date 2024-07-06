Часы CMF Watch Pro 2, одна из новинок CMF, будут выпущены 8 июля со сменным ремешком, чтобы пользователи могли настроить дизайн под себя.

Компания Nothing в прошлом году выпустила Buds Pro, Watch Pro и Power, первые продукты своего суббренда CMF. 8 июля бренд представит CMF Phone 1, первый смартфон бренда, а также Buds Pro 2 и Watch Pro 2. И вот недавно стало известно о некоторых характеристиках Watch Pro 2.

CMF Watch Pro 2 будут иметь корпус из алюминиевого сплава и будут поставляться с круглым циферблатом, подтвердил бренд. Самой интересной особенностью смарт-часов, оснащенных вращающейся заводной головкой в правом верхнем углу, могут стать сменные ободки, которые дают возможность изменять внешний вид устройства в зависимости от случая.

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CMF Watch Pro 2 получат 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с автоматической регулировкой яркости. Кроме того, подтверждено, что устройство, которое выйдет в ближайшие дни, будет оснащено функцией управления жестами. Таким образом, пользователи смогут точно выполнять определенные жесты, делая их правильно. Пока неясно, как это будет работать, но на изображении выше видно, что вы можете поворачивать запястье наружу и внутрь для запуска различных функций.

Наконец, устройство, скорее всего, будет доступно с черным матовым ремешком и оранжевым кожаным ремешком.