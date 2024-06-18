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Nikon Z 6 III - первая в мире камера с частично сложенным сенсором

В продолжении модели Z 6 II используется новый тип сенсора, который обещает обеспечить такой же интеллектуальный следящий автофокус, как и в премиальной модели Z 8, а также два варианта записи видео в формате Raw для видеороликов.
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Последняя полнокадровая беззеркальная камера Nikon обещает огромный ряд улучшений по сравнению со своей предшественницей, трехлетней моделью Z 6 II. Она оснащена совершенно новым датчиком изображения и унаследовала многие функции, благодаря которым топовая модель Z 8 стала лучшей камерой в своем классе. Среди них - интеллектуальная система фокусировки, распознающая и отслеживающая различные типы объектов, и съемка видео в формате Raw. На бумаге Z 6 III обещает производительность, ничуть не уступающую Z 8, и превосходит конкурирующие модели Canon и Sony по нескольким параметрам.

Первая в своем роде камера: CMOS-датчик с частичным суммированием

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В Z 6 III используется новый тип полнокадрового датчика изображения. Nikon называет его Partially Stacked, поскольку он имеет общие характеристики с чипами Stacked CMOS, включая встроенную память и высокоскоростную схему обработки, но использует другое расположение и не совсем соответствует скорости сканирования полностью стекированных камер, таких как Nikon Z 8. Это означает, что Z 6 III способна замораживать действие с помощью полностью электронного затвора, но при этом полагается на механический затвор в фокальной плоскости для синхронизации вспышки (со скоростью до 1/200 секунды). В отличие от Z 8, более быстрое считывание данных позволяет Nikon полностью отказаться от механического затвора.

Nikon

Процессор Expeed 7, используемый в матрице Z 6 III, обеспечивает автофокусировку на 20% быстрее, чем двойной чип Expeed 6 в Z 6 II. Фокусировка не только быстрее, но и умнее. Она использует ту же технологию 3D Tracking focus, что и в Z 8 и Z 9, для фиксации и отслеживания движущихся объектов, а также распознает несколько различных объектов (людей, животных и домашних питомцев, самолеты и поезда).

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Что касается скорости, то камера поддерживает непрерывную съемку со скоростью до 20 кадр/с со слежением в 14-битном качестве Raw и может делать снимки в полном разрешении 24,5 Мп в формате JPG со скоростью до 60 кадр/с. Также есть режим слежения со скоростью 120 кадр/с, использующий кроп матрицы формата APS-C (DX), и режим буферизованной съемки с предварительным снимком, который записывает одну секунду действия до спуска затвора. Обратите внимание, что оба эти режима ограничены съемкой в формате JPG. Все высокоскоростные режимы основаны на использовании электронного затвора, а максимальная скорость работы камеры с механическим затвором составляет 14 кадр/с.

Nikon

В комплект поставки входят два слота для карт памяти - необходимая вещь для профессионалов, снимающих мероприятия. В Z 6 III используется двухформатная схема: основной слот для карт памяти работает с картами CFexpress (тип B), а второй слот поддерживает носители UHS-II SDXC. Носители CFe обеспечивают более высокую скорость записи при серийной съемке и записи видео в формате Raw, а SDXC - для тех, у кого нет бюджета на дорогостоящие карты CFe.

Система стабилизации внутри корпуса (IBIS) включена во всю полнокадровую линейку Nikon Z, вплоть до начального уровня Z 5. В модели Z 6 III система IBIS физически стабилизирует изображение по пяти осям с компенсацией до восьми стопов. Это позволяет делать более длительные выдержки без использования штатива и записывать видео с рук. Стабилизатор Z 6 III настраивается в зависимости от точки фокусировки, что дает ему немного больше возможностей для съемки объектов, расположенных не по центру, - эта функция появилась в недавней модели Z f в ретро-стиле. Кроме того, камера унаследовала от Z f режим многокадровой съемки 96 Мп, который требует использования штатива, и делает серию снимков, смещая матрицу с точностью до пикселя между каждой экспозицией, чтобы повысить разрешение и точность цветопередачи фотографий. Помимо необходимости таскать с собой штатив, единственным недостатком этого режима является то, что для него требуется сцена без движения объекта, а также то, что вам придется потратить время на объединение нескольких экспозиций в один файл с помощью настольного программного обеспечения, поскольку это не делается в камере.

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Корпус

Вес Z 6 III составляет 1,65 кг, что позволяет легче переносить камеру по сравнению с Z 8 (2,0 кг), но Nikon утверждает, что она создана по тем же стандартам. Ее корпус изготовлен из легкого, но прочного магниевого сплава, а внутренние уплотнения обеспечивают защиту от пыли и брызг.

Задний дисплей также обещает быть четким (2,1 млн точек), и при диагонали 3,2 дюйма он немного лучше, чем 3,0-дюймовые экраны, используемые большинством конкурентов.

Nikon

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Для Z 6 III будет выпущена новая вертикальная батарейная рукоятка MB-N14. MB-N14 вмещает дополнительный аккумулятор EN-EL15c, увеличивая время автономной работы в два раза, а также включает в себя спуск затвора и диски управления для более удобной эргономики при вертикальной фото- и видеосъемке.

В камере также появилась новая функция подключения, которая работает с сервисом Nikon Imaging Cloud. Вы можете подключить Z 6 III к домашнему Wi-Fi для автоматической выгрузки фотографий в сервис. Также можно подключиться к сети Ethernet с помощью донгла USB-C (не входит в комплект). Imaging Cloud интегрируется с Adobe Creative Cloud, Dropbox, Google Drive и OneDrive, и вы можете синхронизировать его с любым из этих сервисов, чтобы передавать материалы на монтажную станцию без необходимости возиться с устройствами для чтения карт памяти. Продолжается и подключение смартфонов. Z 6 III работает с приложением Nikon Snapbridge, отправляя фотографии на ваш телефон по Bluetooth или Wi-Fi.

Однако Imaging Cloud выходит за рамки синхронизации. Оно также включает в себя множество пользовательских профилей JPG, которые можно просматривать и загружать на Z 6 III. На старте эти творческие профили будут курироваться Nikon, но представитель компании сообщил нам, что пользователи смогут создавать и свои собственные, а со временем и делиться ими на сервисе.

Nikon - не первая компания, которая включает в фотокамеру художественные варианты JPG. Fujifilm делает это уже много лет с помощью своей программы Film Simulations, а Panasonic добавила подобную функцию в свою полнокадровую камеру начального уровня S9.

Nikon

Готовность к кинематографу: Запись видео в формате Raw

Z 6 III также обладает широким набором видеофункций. Он поддерживает внутреннюю запись в форматах ProRes Raw и N-Raw (Nikon Raw) для получения высококачественного материала, а также поддерживает сжатый формат ProRes 4:2:2 и захват HEVC. Разрешение и частота кадров зависят от формата, но список выглядит неплохо: до 6K60 в N-Raw, 6K30 в ProRes Raw, 5,4K30 в ProRes 422 и 5,4K60 в HEVC, при этом используется вся ширина матрицы.

Кроме того, камера записывает изображение в формате 4K с передискретизацией, полученное из разрешения матрицы 6K, в ProRes Raw или HEVC. А для замедленной съемки камера записывает в формате 4K120, но это один из случаев, когда область изображения значительно обрезается, вплоть до области сенсора формата APS-C (DX). Камера поддерживает непрерывную запись в течение 125 минут и добавляет поддержку линейной записи через микрофонный входной разъем, чтобы вы могли записывать звук непосредственно со звуковой панели, что является положительным моментом для видеосъемки живых мероприятий и концертов.

Поступление в продажу в конце этого месяца

Цена на камеру Z 6 III — 2 499,95 долларов. Это на 500 долларов больше, чем цена на предыдущую модель Z 6 II, при этом начальная стоимость такая же, как у других популярных моделей, например, Canon EOS R6 Mark II и Sony a7 IV.

В комплекте с камерой предлагается объектив Nikkor Z 24-70mm F4 S по цене 3 099,95 долларов. Компания Nikon объявила о начале продаж в конце этого месяца, однако поставки могут быть отложены до начала июля.

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