Китайский космический аппарат «Chang'e 6» совершил посадку на обратной стороне Луны и успешно собрал образцы. Конечным пунктом назначения этих образцов теперь будет Земля, но Китай также поделился впечатляющими фотографиями обратной стороны Луны.

В начале этого месяца Китай высадился на обратной стороне Луны с помощью сложной миссии «Chang'e 6». Цель миссии «Chang'e 6» заключалась в сборе образцов с поверхности и из глубин Луны. Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявило, что образцы были успешно собраны и выведены на орбиту в 7:38 утра по пекинскому времени во вторник, 4 июня. Агентство также поделилось снимками дальней обратной Луны.

После посадки в неисследованном кратере Apollo Basin внутри более крупной котловины South Pole-Aitken (SPA) на обратной стороне Луны, аппарат «Chang'e 6» вывел собранные образцы на лунную орбиту. Согласно заявлению, сделанному сегодня, образцы успешно состыковались с орбитальным аппаратом. Если не возникнет никаких проблем, собранные образцы войдут в атмосферу Земли 25 июня и приземлятся на парашюте.

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CNSA также поделилась снимками, на которых запечатлены первые лунные фрагменты и фрагменты горных пород, собранные в бассейне Apollo в рамках миссии. Снимки были сделаны посадочным аппаратом «Chang'e 6» и 5-килограммовым автономным мини-роботом, который отделился от него после посадки. Этот небольшой аппарат использует программное обеспечение с искусственным интеллектом, чтобы ориентироваться на лунной поверхности и находить лучший ракурс для фотографий. Разработанный Китайской академией космических технологий (CAST), ровер обладает передовыми автономными возможностями и высокоинтегрированным, легким оборудованием.

Сделанные фотографии показывают поверхность и ландшафт обратной стороны Луны, которая невидима для людей на Земле. Кроме того, Китай написал слово «中» (Китай) на лунной поверхности с помощью роботизированной руки лендера. Несмотря на то, что снимки дают ценную информацию, важность образцов, собранных аппаратом, бесценна. Ранее с дальней стороны Луны образцы не собирались. Материалы, собранные «Chang'e 6», вторым зондом, совершившим мягкую посадку на дальнюю сторону Луны, могут пролить свет на то, как формировалась Луна.

Кстати, обратную сторону Луны иногда называют темной стороной. Эта сторона Луны называется так не потому, что на нее никогда не попадают солнечные лучи, а потому, что она не видна с Земли. Луна приручена к Земле и совершает один оборот вокруг своей оси примерно за то же время, которое требуется нашей планете для обращения по орбите. Поэтому люди на Земле всегда видят одну и ту же сторону Луны.