До официального начала выставки Computex 2024 остались считанные часы, но нам уже удалось узнать, что Cooler Master приготовила для выставки в плане новых игровых мониторов.

В этом году производитель систем охлаждения и корпусов для ПК представит на своем стенде гигантский игровой монитор, и на момент публикации не было никакой информации о его технических характеристиках. Однако по имеющимся данным, неанонсированный игровой монитор имеет диагональ 57 дюймов и является игровой панелью Dual UHD, что означает, что его разрешение составит 7680 x 2160, то есть двойное разрешение 4K, или DUHD.

Дополнительно на фотографии задней панели монитора показана изогнутость, которая составляет 1000R - очень экстремальная, но необходимая изогнутость, учитывая общий размер дисплея. Из-за отсутствия официальных подробностей о новом мониторе мне потребовалось немного покопаться в том, какая панель здесь используется. Оказалось, что Cooler Master использует ту же 57-дюймовую панель, что и в Samsung Odyssey Neo G9, которая также представляет собой двойную 4K-панель, использующую Quantum Mini-LED.

Предположительно, вариант Cooler Master будет иметь те же или очень близкие характеристики, такие как частота обновления 240 Гц, сертификация HDR 1000 и время отклика 1 мс.

Стоит отметить, что компания Cooler Master пока не представила новый изогнутый игровой монитор, поэтому описанные выше характеристики являются лишь предположениями.