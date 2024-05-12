С нынешними двигательными установками полет на Марс займет 9 месяцев. Однако НАСА работает над двигательной системой, которая использует ядерную энергию для создания плазменных взрывов.

Чтобы совершать космические путешествия к далёким планетам, цивилизации нужна технология, которая позволит быстро и эффективно перевозить людей и грузы. Из-за огромных расстояний, которые необходимо преодолевать в космосе, космические корабли должны развивать высокую скорость и выполнять миссии за разумное время. Для этого нужна двигательная установка, которая создаёт большую тягу.

Пока такой технологии не существует, но НАСА инвестирует в разработку плазменной ракеты с многообещающим потенциалом. В рамках программы НАСА «Инновационные перспективные концепции» (NIAC) были отобраны несколько перспективных проектов, одним из которых стала плазменная ракета.

реклама

Компания Howe Industries разрабатывает потенциально революционную двигательную установку под названием Pulsed Plasma Rocket (PPR). Эта установка способна генерировать до 100 000 ньютонов силы при удельном импульсе (Isp) в 5000 секунд. Компания уже работает над созданием этой системы.

PPR использует ядерное деление для достижения высоких скоростей за короткое время. Она производит плазменные пакеты для двигательной установки. Изначально эта двигательная установка была создана на основе концепции импульсного деления (Pulsed Fission Fusion, PuFF), но была изменена до более простого и экономичного масштаба. В основе PuFF лежит устройство под названием z-Pinch, которое используется для сжатия лабораторной плазмы при высоких давлениях в течение очень короткого времени для создания движущей силы.

Исключительные характеристики PPR могут произвести революцию в освоении космоса. С помощью этой двигательной установки пилотируемые миссии на Марс можно будет совершать всего за два месяца, в то время как с нынешними двигательными установками путешествие на Марс занимает около девяти месяцев. Кроме того, космические корабли с этой двигательной установкой позволяют использовать более тяжёлые аппараты, защищённые от космических лучей. Это поможет защитить экипаж от радиации на Марсе или в более длительных путешествиях.

Также утверждается, что система может быть использована для других дальних миссий, таких как к поясу астероидов и даже на расстояние 550 астрономических единиц (астрономическая единица эквивалентна 82,3 миллиарда километров), где сфокусирована гравитационная линза Солнца. Для сравнения, «Вояджер-1» находится на расстоянии 24,3 миллиарда километров.

Исследование НАСА NIAC фазы I было посвящено большому, сильно экранированному кораблю для доставки людей и грузов на Марс для создания марсианской базы. Основные темы включали оценку нейтронной системы, проектирование космического корабля, системы питания и необходимых подсистем, анализ возможностей магнитного сопла, а также определение траекторий и преимуществ PPR. Этап II будет основан на этих оценках и в большей степени сосредоточен на технико-экономическом обосновании.