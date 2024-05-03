Конец спама придет в WhatsApp благодаря функции, которая уже тестируется в бета-версии приложения.

WhatsApp планирует покончить со СПАМом и приостановить действие аккаунтов, которые занимаются этой практикой. За последние недели сервис обмена сообщениями претерпел ряд изменений в своей работе, и, похоже, это не последнее. Однако прежде чем перейти к обсуждению, следует уточнить, что эта функция все еще находится в стадии разработки.

О новой функции стало известно благодаря WABetaInfo после анализа бета-версии приложения для Android. Эта функция была найдена в версии 2.24.10.5, поэтому ожидается, что она будет выпущена в ближайшие несколько недель в стабильном обновлении WhatsApp.

реклама

WhatsApp работает над системой наказания пользователей, которые занимаются такой практикой, как СПАМ. Приложение стремится к тому, чтобы сообщения отправлялись без необходимости, и поэтому пользователи постоянно получают сообщения, мешающие общению.

Основное наказание будет заключаться в ограничении доступа к аккаунту. Пользователи, которые, по мнению WhatsApp, занимаются СПАМом, не смогут начинать беседы. Приложение не позволит таким людям создавать новые беседы и, следовательно, общаться с пользователями, которых они только что добавили или с которыми познакомились в группах.

Что в понимании WhatsApp является СПАМом? Возможно, именно этот вопрос стоит задать, чтобы понять, как будут работать эти ограничения. Стало известно, что для WhatsApp СПАМ - это практика, состоящая из:

Использование инструментов для автоматической отправки сообщений

Отправка массовых сообщений

Отправка сообщений разным группам или получателям.

WhatsApp располагает инструментами, позволяющими обнаружить такое поведение, хотя и не зная содержания сообщений благодаря сквозному шифрованию. Сервис определяет, что пользователь занимается СПАМом, по шаблонам, которые он генерирует.

Штрафы для такого типа аккаунтов являются автоматическими, хотя и временными. Пользователи, занимающиеся СПАМом, по-прежнему смогут получать сообщения и общаться в группах, в которых они уже состоят, но в течение нескольких часов или дней они не смогут отправлять сообщения в новые беседы.

WhatsApp ясно дает понять, что подобная практика не будет терпеться в сервисе, теперь остается только ждать запуска новой функции в стабильной версии приложения и того, будет ли благодаря этой мере положен конец спаму в WhatsApp раз и навсегда.