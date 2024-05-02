Китайский производитель Dongfeng представил на Пекинском автосалоне прототип электрического фургона, вдохновленный Tesla Cybertruck.

Китайский автопроизводитель Dongfeng представил на Пекинском автосалоне 2024 прототип электрического пикапа, который "сильно" похож на Tesla Cybertruck. Концептуальный автомобиль получил название "2024 Concept Pickup Truck" от Dongfeng.

Что предлагает электрический пикап Dongfeng?

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По сравнению с Cybertruck, кузов автомобиля имеет более мягкие линии и, возможно, сделан не из стали. Спереди автомобиль украшен светодиодной лентой, которая может быть настроена на отображение различных изображений, подсвечивающимся логотипом и выступающим бампером.

Боковой вид грузовика демонстрирует несколько интересных особенностей. К ним относятся открывающиеся назад задние двери, выдвигающиеся с помощью электропривода боковые ступеньки, аэродинамические колпаки колес и внедорожные шины. В то же время тент на задней части грузовика может быть открыт и служить палаткой. В кабине грузовика привлекают внимание угловатый руль, экран во весь рост и футуристические сиденья.

Помимо дизайна, автомобиль также очень напорист в плане мощности двигателя. Dongfeng заявляет, что его электрический пикап может предложить до 1305 л.с. Это значение даже выше, чем у топовой модели CyberBeast от Cybertruck, на создание которой вдохновлен автомобиль. О том, когда автомобиль поступит в производство и появится ли он на рынке, компания пока не сообщает.