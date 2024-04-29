Ошибка в последней версии WhatsApp привела к тому, что пользователи не могут отправлять видеофайлы. Проблема "Невозможно отправить видео" затрагивает приложение WhatsApp для Android.

Новая ошибка в WhatsApp не позволяет пользователям делиться видео со своими контактами на платформе. Жалобы пока указывают на то, что ошибка кроется в приложении WhatsApp для Android, в то время как пользователи iPhone не испытывают проблем.

Пользователи WhatsApp для Android сообщают, что не могут отправить видео через различные социальные сети. Когда они пытаются отправить видео из галереи телефона или Google Photos, они получают сообщение "Это видео не может быть отправлено. Выберите другое видео и повторите попытку". Фотографии и другие типы файлов, похоже, работают нормально.

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источник: ru.freepik.com / автор: rawpixel.com

Ошибка, о которой идет речь, затрагивает как стабильную, так и бета-версию WhatsApp. Хотя эта проблема встречается нечасто, известно, что те, кто столкнулся с ней, обычно используют версию 2.24.9.34. Временное решение для тех, кто столкнулся с этой ошибкой; вернитесь на WhatsApp 2.24.8.85.