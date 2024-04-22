Приложение Google Диск для Android пополнилось новым инструментом поиска файлов, который позволяет фильтровать файлы по типу, владельцу и дате модификации.

Google Диск, несомненно, является одной из самых популярных платформ облачного хранения данных на сегодняшний день, и поэтому американский гигант не перестает обновлять его новыми функциями в течение последних нескольких месяцев, например, улучшив воспроизведение видео, сохраненного на нем, что делает его гораздо более плавным.



Но это не единственная новая функция, которую Google включила в свое облако за последнее время, так как большая G только что обновила приложение Google Drive для Android, добавив в него функцию, которая позволит вам найти файл гораздо проще и быстрее.

источник: devicedaily.com

Как сообщает SamMobile, после появления на iOS в начале прошлого месяца функция фильтров наконец-то появилась в приложении Google Диск для Android с недавним обновлением.



Отныне, открыв меню поиска в приложении Google Диск для Android, вы увидите панель инструментов чуть ниже строки в верхней части экрана, которая включает в себя три новых фильтра, благодаря которым вы сможете найти любой файл гораздо более быстрым способом.

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Как вы можете видеть на скриншоте выше, три новых фильтра, доступных в Drive для Android, позволят вам искать по типу искомого файла, искать по владельцу файла или находить файл по дате его изменения.



Этот новый инструмент фильтрации Google Drive уже начал распространяться среди всех пользователей приложения для Android, поэтому если он еще не доступен, убедитесь, что вы обновили приложение Google Drive до последней версии.