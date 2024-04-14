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dima0782
Huawei Mate 70 с новым процессором Kirin будет представлен в октябре
Huawei продолжает работать над серией Mate 70. Согласно утверждениям, серия Mate 70, которая будет представлена до конца года, будет поставляться с новым процессором Kirin.

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Компания Huawei, которая показала недюжинную борьбу с Samsung и Apple, потеряла свою популярность в западных странах после введения эмбарго со стороны США. Однако, несмотря на это, компания продолжает привлекать внимание своими смартфонами высокого класса, особенно в Китае.

В конце года компания должна представить серию Mate 70, которая предположительно будет работать на новом чипсете Kirin. Согласно информации CnBeta, серия Mate 70 будет оснащена чипсетом Kirim, произведенным по 5-нм техпроцессу SMIC. Это позволит Mate 70 быть мощнее и потреблять меньше энергии, чем телефоны Huawei предыдущего поколения. Кроме того, HarmonyOS в серии Mate 70 уменьшит свою зависимость от Android.

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По информации CnBeta, Huawei анонсирует серию Mate 70 в октябре. Компания ожидает, что серия Mate 70 будет продаваться больше, чем серия Mate 60. Однако тот факт, что 5-нм техпроцесс SMIC на 50 % дороже 5-нм техпроцесса TSMC, может усложнить ситуацию для Huawei и повлиять на производительность процессоров Kirin, произведенных по 5-нм техпроцессу.

Несмотря на все сложности, Huawei продолжает разрабатывать новые продукты и надеется на возвращение к жизни, сотрудничая с китайскими компаниями.

#смартфон #kirin #huawei mate 70
Источник: wccftech.com
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