Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Энтузиаст использовал Apple Vision Pro в качестве консоли для игры в Call of Duty
Apple Vision Pro также можно использовать в качестве консоли и для игры в Call of Duty

реклама

Пользователи, выбравшие Apple Vision Pro, выжимают из этого устройства максимум. Благодаря одному из пользователей Reddit стало возможным играть в Call of Duty на Apple Vision Pro, что является совершенно радикальным и неожиданным для пользователей.

Видео, на котором пользователь Reddit u/liamneeesons наслаждается игрой в Call of Duty, попало в X, бывший Twitter, и вызвало бурю восторга. На этом видео можно в деталях увидеть, как очки дополненной реальности Apple идеально подходят для игры от Activision.

реклама

Несмотря на то, что ощущения совершенно не похожи на те, что дает компьютер или игровая консоль, пользователь достигает того же самого. Более того, чтобы не изолироваться полностью от окружающих, он решил воспользоваться функцией Space Persona.

Эта функция позволяет пользователям генерировать совместный процесс с семьей и друзьями, пытаясь заставить всех этих людей присутствовать в одном и том же окружении, пусть и виртуально, через виртуальный аватар.

Если не принимать во внимание эту функцию, как этому пользователю удалось сыграть в Call of Duty на Apple Vision Pro? В своем опыте он рассказывает, что использовал приложение Nexus+ вместе с GeForce Now для потоковой передачи видеоигры.

По его наблюдению, он не столкнулся с какими-либо заметными задержками, которые могли бы помешать игровому процессу. Он также отметил, что качество игры соответствует ожиданиям, поэтому у него не возникло ощущения, что он играет в версию Call of Duty с более низким разрешением.

Конечно, еще слишком рано делать выводы о том, что Apple Vision Pro станет новым устройством, на котором можно будет играть в различные игры. Тем не менее, это вполне реальная возможность, и пользователи могут использовать эти очки дополненной реальности как универсальное устройство.

Однако, чтобы это стало возможным, Apple должна обеспечить совместимость различных сервисов на Apple Vision Pro. Возможно, именно это позволит сделать устройство Apple интересным для пользователей, не относящихся к основной группе энтузиастов компании.

#игры #call of duty #apple vision pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
6
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
6
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
3
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
3
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
8
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
1
Microsoft: Китай использует искусственный интеллект, чтобы повлиять на выборы в США
1
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
17
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
13
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
7
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
3

Сейчас обсуждают

Alex Z
14:50
2 миллиона, а чего так мало то, пиши 20 врать так врать
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
AggroShkolyar
14:48
Выложить видео в реально времени в статье... это как?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Alex Z
14:48
теперь она визуальное пособие всем будущим мобикам хохлов
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
Александр Зеленский
14:47
Пока они беспилотники делают, Россия истребитель шестого поколения разрабатывает, и Армату улучшает, с которым по сути ни один танк рядом не стоял.
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
AggroShkolyar
14:47
Там было чето типа "7900ХТХ против УЕ5 и других РТ игр ", потом меня ткнули в методичку как правильно придумывать заголовки. Собсна, я не собираюсь тут оправдываться за название, подразумевалось, что ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Китя
14:47
Bublik1 Зачем выставляешь цены ЯМАркета. Там Гарантий НЕТ.
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Alex Z
14:47
как же хорошо подгорают от кабов и фабов пердаки не братьев)))
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
Артём Николаев
14:46
Чувак пошёл разгружаться на хомяках. Значит, тоже пора продавать.
Глава Ripple спрогнозировал рост крипторынка выше $5 трлн до конца 2024 года
Nahoni
14:44
Лиза, а мы ждем !
В Сети появилось первое предполагаемое фото инженерного образца процессора AMD Ryzen 9000
dimkahon
14:42
А при чем тут Хуанито? К разработчикам игры вопросы. На RX 480, я так понимаю, игра летает?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем