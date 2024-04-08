Apple Vision Pro также можно использовать в качестве консоли и для игры в Call of Duty

Пользователи, выбравшие Apple Vision Pro, выжимают из этого устройства максимум. Благодаря одному из пользователей Reddit стало возможным играть в Call of Duty на Apple Vision Pro, что является совершенно радикальным и неожиданным для пользователей.

Видео, на котором пользователь Reddit u/liamneeesons наслаждается игрой в Call of Duty, попало в X, бывший Twitter, и вызвало бурю восторга. На этом видео можно в деталях увидеть, как очки дополненной реальности Apple идеально подходят для игры от Activision.

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Несмотря на то, что ощущения совершенно не похожи на те, что дает компьютер или игровая консоль, пользователь достигает того же самого. Более того, чтобы не изолироваться полностью от окружающих, он решил воспользоваться функцией Space Persona.

Эта функция позволяет пользователям генерировать совместный процесс с семьей и друзьями, пытаясь заставить всех этих людей присутствовать в одном и том же окружении, пусть и виртуально, через виртуальный аватар.

Если не принимать во внимание эту функцию, как этому пользователю удалось сыграть в Call of Duty на Apple Vision Pro? В своем опыте он рассказывает, что использовал приложение Nexus+ вместе с GeForce Now для потоковой передачи видеоигры.

По его наблюдению, он не столкнулся с какими-либо заметными задержками, которые могли бы помешать игровому процессу. Он также отметил, что качество игры соответствует ожиданиям, поэтому у него не возникло ощущения, что он играет в версию Call of Duty с более низким разрешением.

Конечно, еще слишком рано делать выводы о том, что Apple Vision Pro станет новым устройством, на котором можно будет играть в различные игры. Тем не менее, это вполне реальная возможность, и пользователи могут использовать эти очки дополненной реальности как универсальное устройство.

Однако, чтобы это стало возможным, Apple должна обеспечить совместимость различных сервисов на Apple Vision Pro. Возможно, именно это позволит сделать устройство Apple интересным для пользователей, не относящихся к основной группе энтузиастов компании.