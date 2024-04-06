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dima0782
США просят правительство Нидерландов запретить ASML обслуживать технику на предприятиях в Китае
США не хотят, чтобы Китай производил передовые чипы и использовал их, особенно в военной сфере. В этом контексте к препятствиям США в ASML очень скоро может добавиться новое.

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США уже давно заблокировали продажу Китаю устройств экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, которые используются в передовом производстве микросхем. Кроме того, в прошлом году Китаю также был закрыт доступ к системам глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии. Оба устройства производятся голландской компанией ASML, которая является практически монополистом в этой области. По последней информации, США также не хотят компания проводила сервисное обслуживание/поддержку оборудования, которое ASML уже продала.

Китай закупил большое количество оборудования у ASML еще до введения США блокировки на DUV-устройства. Китайские чипмейкеры, такие как SMIC, могут использовать это оборудование для производства передовых чипов. По данным Reuters, такая ситуация не приветствуется США. В связи с этим США попросят правительство Нидерландов запретить ASML предоставлять услуги по обслуживанию техники, установленной на предприятиях в Китае.

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По сообщениям, Алан Эстевес, высокопоставленный чиновник США, отвечающий за экспортную политику, проведет переговоры с голландскими чиновниками и представителями ASML на следующей неделе. По слухам, продление запрета на продажу оборудования станет одним из пунктов повестки дня этих переговоров. Если эти переговоры окажутся в русле пожеланий США, то Китай, который и так испытывает трудности с производством чипов, может столкнуться с еще большими сложностями.

Оборудование, продаваемое ASML, требует регулярного обслуживания квалифицированными специалистами, и любые ограничения могут сделать невозможным для SMIC выпуск передовых чипов по технологии производства второго поколения 7-нм класса. Напомним, что SMIC совместно с Huawei выпустила сложный процессор HiSilicon Kirin 7S для серии Mate 60 по техпроцессу второго поколения 9000 нм.

Для ASML, находящейся на другом конце треугольника, дела, похоже, в любом случае обстоят плохо. В прошлом году доходы ASML от услуг составили 6,07 млрд долл. Исключение из списка китайских клиентов может привести к финансовым проблемам. Китайские производители также могут предъявить ASML иск о нарушении контрактных прав.

#сша #китай #чипы #сша vs китай #производство микросхем
Источник: tomshardware.com
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