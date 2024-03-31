Вслед за обновлением версии для серии Xbox вскоре может быть обновлена и версия для PlayStation 5 — с поддержкой разрешения 4K, трассировки лучей и 120 кадров в секунду

Minecraft, одна из самых успешных игр в игровом мире, продолжает существовать практически на всех платформах. За последние месяцы обновление следующего поколения для серии Xbox вскоре может докатиться и для версии для Playstation 5.

В последнем месяце прошлого года Mojang обновила Minecraft для платформы Xbox Series. Это обновление, предлагавшее поддержку разрешения 4K для Xbox Series S и Xbox Series X, не дошло до пользователей PS5, и игроки PS5 до этого времени пользовались версией для PlayStation 4. После критики, похоже, студия вскоре принесет это обновление пользователям Playstation.

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PlayStation Game Size, известный своими утечками, подтвердил выход версии Minecraft для Playstation 5 на платформе X (заблокирована в РФ). Подробности этой версии пока неизвестны, но, судя по всему, она предложит пользователям PS5 разрешение 4K, трассировку лучей и поддержку 120 кадров в секунду.

Официальное объявление об этом обновлении, которое пока не подтверждено ни Microsoft, ни Mojang, ожидается в ближайшие дни.