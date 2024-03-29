Они покупали реплики iPhone в Китае, чтобы воспользоваться гарантией Apple и получить оригинальные детали.

Живей "Аллен" Ляо был приговорен к 51 месяцу тюремного заключения за мошенничество, которое стоило Apple почти 6 млн долларов. Если вам не знакомо его имя, то он является главным исполнителем аферы, в ходе которой он и его сообщники покупали в Китае реплики iPhone и iPad с оригинальными, неработающими серийными номерами, а затем относили их в магазины Apple по всей территории США, чтобы получить оригинальные запасные устройства, которые затем отправлялись обратно в Китай и выставлялись на продажу.

Таким образом, мошеннику и двум другим членам группы удалось сколотить значительные состояния: недавно были арестованы активы и наличные на сумму более 4 млн долларов.

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источник: ru.freepik.comФБР и полицейский департамент Сан-Диего привлекли внимание к этому делу, выявив технику, которую использовали мошенники, чтобы получить в свои руки настоящие устройства Apple, которые затем продавались.

Все они использовали китайский рынок для получения точных копий нефункционирующих устройств iPhone и iPad. Затем им присваивался серийный номер, который соответствовал оригинальным продуктам, продаваемым Apple.

Для осуществления аферы они нанимали "сотни людей" со всех концов США, которым предоставляли поддельные копии в магазины Apple. Там, когда работники Apple проверяли, что устройства действительно не работают, и убеждались, что серийный номер соответствует продуктам, на которые распространяется гарантия, им выдавали настоящие запасные устройства.

В итоге эти устройства поступали в продажу на китайский рынок. Интересно, что этот же прием был использован в другой афере, совершенной студентами университета в США, хотя в том случае сумма аферы составила "всего" 1 млн долларов.

Схема была сложной и динамичной, в ней использовались поддельные устройства, импортируемые из Китая, которые выглядели как оригинальные и находились на гарантии. Чживэй Ляо руководил операциями и создавал движущуюся мишень для правоохранительных органов, направляя поставки контрафактной продукции Apple и преступные доходы различным сообщникам, предприятиям и членам семьи на протяжении всей схемы. Соучастники поддерживали эти усилия, чтобы избежать правоохранительных органов, обмениваясь контрафактной продукцией, используя различные поддельные имена и учетные записи электронной почты.

После нескольких лет расследования Ляо и два других соучастника мошенничества будут отбывать от 41 до 51 месяца тюремного заключения.