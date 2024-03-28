Компания Cooler Master представила корпус TD500 MAX, выполненный в формате ATX. Интересно, что по умолчанию в комплект поставки входит водяное охлаждение, а также блок питания.

Корпус Cooler Master TD500 MAX формата ATX оснащен системой водяного охлаждения AiO Atmos 360x38 мм ARGB Max ver. В комплект этого водяного охлаждения входят три вентилятора Mobius 120P ARGB. Корпус оснащен кабельными разъемами, упрощающими процесс сборки ПК. В дополнение к охлаждению AiO в корпус предустановлен блок питания Cooler Master GXII Gold 850W ATX 3.0. Модель содержит, помимо прочего, полумост с активной коррекцией коэффициента мощности (APFC), контроллер LLC и DC-DC-преобразователь. Она также сертифицирована по стандарту 80 PLUS Gold.

Cooler Master TD500 MAX получил переднюю панель, выполненную по технологии Fine Mesh. Ее многоугольная структура имеет 3D-контур и, по словам производителя, предназначена для обеспечения достаточного воздушного потока и фильтрации пыли. Кроме того, внутри корпуса имеются три предустановленных 120-мм вентилятора на передней панели и один на задней.

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Отсек для хранения дополнительных винтов расположен внизу, под крышкой блока питания. Также в нижней и верхней частях конструкции установлены два пылевых фильтра. Корпус в основном выполнен из стали или закаленного стекла.

Cooler Master TD500 MAX рассчитан на установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, видеокарт диаметром 380 мм и двух 360-мм и одного 120-мм водяных кулеров. Кроме того, можно установить активное охлаждение процессора высотой до 165 мм и до семи 120-мм вентиляторов.