Третья обновленная версия Samsung Galaxy Tab S6 оснащена пока неназванным процессором.

Samsung представила модель Galaxy Tab S6 Lite (2024), которая сегодня была тихо обновлена.

Южнокорейский технологический гигант Samsung сделал шаг, который порадует потребителей, находящихся в поиске планшетов. Компания анонсировала обновленную версию модели Galaxy Tab S6, которую она выпустила в 2020 году. Планшет был обновлен с точки зрения технических характеристик, хотя существенных изменений в его дизайне не произошло.

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Новый планшет Samsung оснащен 10,4-дюймовым ЖК-экраном. Этот экран имеет разрешение 2000 x 1200 пикселей и среднюю толщину рамок. Кроме того, экран оснащен поддержкой S Pen, что позволит пользователям рисовать и делать заметки с помощью умного пера.

Третья обновленная версия Samsung Galaxy Tab S6 оснащена пока неназванным процессором. Предположительно, этот процессор имеет ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и 2,0 ГГц и, скорее всего, является моделью Exynos 1280. Планшет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 128 ГБ, а также работает под управлением интерфейса One UI 6.1 на базе Android 14. Кроме того, батарея планшета емкостью 7 040 мАч обеспечивает до 14 часов воспроизведения видео и 13 часов работы в Интернете. Компания выпустит версии Galaxy Tab S6 с поддержкой Wi-Fi и LTE.

Новый планшет Samsung оснащен фронтальной камерой с разрешением 5 МП для видеозвонков. На задней панели расположена одинарная камера с разрешением 8 МП. Задняя камера планшета предлагает возможность записи видео с разрешением 1920 х 1080 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду.