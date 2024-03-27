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dima0782
Samsung представляет планшет Galaxy Tab S6 Lite
Третья обновленная версия Samsung Galaxy Tab S6 оснащена пока неназванным процессором.

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Samsung представила модель Galaxy Tab S6 Lite (2024), которая сегодня была тихо обновлена.

Южнокорейский технологический гигант Samsung сделал шаг, который порадует потребителей, находящихся в поиске планшетов. Компания анонсировала обновленную версию модели Galaxy Tab S6, которую она выпустила в 2020 году. Планшет был обновлен с точки зрения технических характеристик, хотя существенных изменений в его дизайне не произошло.

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Новый планшет Samsung оснащен 10,4-дюймовым ЖК-экраном. Этот экран имеет разрешение 2000 x 1200 пикселей и среднюю толщину рамок. Кроме того, экран оснащен поддержкой S Pen, что позволит пользователям рисовать и делать заметки с помощью умного пера.

Третья обновленная версия Samsung Galaxy Tab S6 оснащена пока неназванным процессором. Предположительно, этот процессор имеет ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и 2,0 ГГц и, скорее всего, является моделью Exynos 1280. Планшет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 128 ГБ, а также работает под управлением интерфейса One UI 6.1 на базе Android 14. Кроме того, батарея планшета емкостью 7 040 мАч обеспечивает до 14 часов воспроизведения видео и 13 часов работы в Интернете. Компания выпустит версии Galaxy Tab S6 с поддержкой Wi-Fi и LTE.

Новый планшет Samsung оснащен фронтальной камерой с разрешением 5 МП для видеозвонков. На задней панели расположена одинарная камера с разрешением 8 МП. Задняя камера планшета предлагает возможность записи видео с разрешением 1920 х 1080 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду.

#samsung #планшет #galaxy tab s6 lite
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На сайте Samsung появились страницы с описанием памяти GDDR7
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