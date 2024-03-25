Генеральный директор Xiaomi намекнул на цену Xiaomi SU7, первого электромобиля бренда

В декабре прошлого года был официально представлен Xiaomi SU7 - первый электромобиль производителя, с которым он надеется создать конкуренцию Tesla и Porsche. Мы также знаем, что производитель рассчитывает выпустить его на рынок в марте этого года, и что 100 000 единиц автомобиля уже зарезервированы. Весьма многообещающие цифры для этого электромобиля.

От сайта Gadgets360 мы узнали, что генеральный директор Xiaomi повысил цену, а заказы на новый автомобиль все еще принимаются. С момента презентации вокруг него было много шумихи, что, если добавить к этому время, в течение которого ходили слухи и сплетни о SU7, создает благоприятную почву, которую Xiaomi очень любит.

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Если верить словам Лэй Цзюня на его странице в Weibo, Xiaomi SU7, судя по ценнику, будет относиться к автомобилям высокого класса. Первый автомобиль китайского производителя будет стоить около 64 000 евро по обменному курсу. Руководитель компании также похвастался, что SU7 будет оснащен технологией, способной обеспечить ускорение, превосходящее автомобили Tesla и Porsche.

В минувший понедельник, по данным СМИ, автомобиль начали показывать в китайских магазинах, а именно версию Ocean Blue. Любопытные зрители, блогеры и журналисты из специализированных технологических изданий пришли посмотреть на него вблизи. Кроме того, приложение Xiaomi Car уже можно найти в различных магазинах приложений в азиатской стране.

SU7 будет выпускаться в двух вариантах: с запасом хода до 668 км и с запасом хода до 800 км. Стоит отметить, что Tesla Model S может проехать на одной зарядке до 650 км. Китайский производитель действительно хочет взять рынок мобильности штурмом, если эти показатели окажутся реальными.