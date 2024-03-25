Функция уже доступна некоторым пользователям в США. После этого она будет распространена на весь остальной мир.

Искусственный интеллект на YouTube не за горами. Видеоплатформа будет внедрять его не только в свои творческие возможности, но и для зрителей. Зрители смогут переходить к самой интересной части видео с помощью новой функции искусственного интеллекта, которая уже тестируется.

Двойное нажатие на экран во время воспроизведения видео приведет к появлению кнопки, которая позволит нам перейти к тому моменту контента, который, по мнению YouTube, нас заинтересует. В настоящее время двойное нажатие продвигает воспроизведение на 10 секунд, что будет совместимо с новой кнопкой, которая будет отображаться при двойном нажатии.

реклама

Как платформа узнает, какой фрагмент нас больше всего интересует? С помощью искусственного интеллекта. Она узнает, какие сегменты наиболее актуальны, что, в свою очередь, позволит нам переходить непосредственно к ним. Об этом позаботится машинное обучение.

Эта функция уже тестируется, хотя и в ограниченном объеме. На данный момент она доступна только в США, для небольшого числа пользователей, у которых есть подписка Premium. Ожидается, что она будет протестирована там и, если окажется полезной, будет распространена на весь остальной мир.