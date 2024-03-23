Имплантат Blindsight "уже работает на обезьянах", - говорит Маск.

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, работает над разработкой второго мозгового имплантата под названием Blindsight. Этот имплантат обещает вылечить слепоту и уже прошел испытания на обезьянах. Имплантат Blindsight будет иметь высокое разрешение и возможно превышать обычное человеческое зрение.

Компания Neuralink продемонстрировала первый чип компании, установленный в мозге 29-летнего человека, с квадриплегией по имени Нолан Арбо. Благодаря чипу, Арбо смог управлять мышью на ноутбуке с помощью мыслей. Он даже сыграл в шахматы и Civilization VI на своем компьютере.

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Маск подчеркнул, что никакая обезьяна не пострадала от устройства Neuralink. Он также отметил, что Neuralink также работает над разработкой имплантатов для восстановления двигательных функций у людей с поврежденной спиной, чтобы они могли снова ходить и использовать руки. Эти имплантаты позволят направлять сигналы от моторной коры мозга по обходному пути.

Несмотря на отсутствие деталей о функционировании имплантата в организме Арбо, презентация Neuralink стала рекламной победой для компании Маска.