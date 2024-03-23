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dima0782
Китай беспокоится о безопасности на Луне, поэтому хочет напичкать ее камерами
Страна имеет твердые планы по созданию лунной базы в ближайшее время.

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Компьютерная техника Китая - один из гигантов слежки на планете Земля. Сейчас, устремив свои амбиции на наш спутник, на котором они обнаружили новый минерал и где планируют создать постоянную базу, запустив ракету на его поверхность, они, похоже, хотят создать очень похожую систему и на нем, чтобы обеспечить его безопасность. Им еще предстоит доработать некоторые вещи, прежде чем они смогут добраться до Луны, например, рельсовую пушку для орбитальных запусков, но, похоже, дела идут хорошо.

По крайней мере, по мнению газеты South China Morning Post, которая назвала эти меры SkyNet 2.0. Это проект наблюдения с помощью камер, который китайское правительство реализовало в своей стране, поэтому они хотели бы сделать нечто подобное для стабильных баз на Луне.

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Китай планирует установить систему наблюдения на Луне, чтобы защитить свои крупные инвестиции в спутник. Таким образом, он стремится создать систему, которая обеспечит защиту и охрану будущей китайской лунной базы 24 часа в сутки. Эта система предназначена для наблюдения за всеми иностранными гостями, которые ступят на ее территорию, а не за своими космонавтами. На самом деле, как сообщают вышеупомянутые китайские СМИ, это сделано для того, чтобы обеспечить адекватные меры реагирования на поведение космонавтов на базе.

Китай является страной с наибольшим количеством камер наблюдения в мире. В стране установлено 600 млн камер наблюдения, охватывающих каждый уголок гигантской страны. Эта модель, известная на китайском языке как Tianwang (в остальном мире - Skynet), предназначена для международной лунной базы, и Китайское национальное космическое управление (CNSA) уже планирует воплотить ее в жизнь.

Камеры, весящие не более 100 гр, будут координироваться искусственным интеллектом, который сможет самостоятельно определять подозрительные цели и нацеливаться на них. То есть они будут полагаться на ИИ, пытаясь обнаружить ненормальное поведение иностранных космонавтов, ступивших на лунную исследовательскую базу.

Они смогут делать дальние и широкоугольные снимки и будут способны работать самостоятельно в случае потери связи с Землей по какой-либо причине.

Международная постоянная лунная база Китая находится на ранней стадии разработки, поэтому сроки ее постройки неизвестны. В любом случае, планируется, что радиус базы составит около 6 км, и она станет самым амбициозным лагерем для освоения Луны из когда-либо существовавших. В нем собираются разместить большой парк роботов, чтобы они могли помогать людям во время научно-исследовательской работы.

#китай #космос #луна #космическая гонка #лунная база #лунная миссия
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